Kaçak deterjan imalathanesine şok baskın: Yüzlerce kilo piyasaya sürülmeden yakalandı

05.08.2020 10:21

İstanbul Tuzla’da kaçak deterjan imalathanesi bulunduğu yönünde ihbar üzerine emniyet harekete geçti. Atıl görünen depo içerisinde yapılan aramalarda yüzlerce kilo kaçak deterjan piyasaya sürülmeden ele geçirildi.

Dün saat 19:30 sıralarında Tuzla ilçesi Orhanlı Mahallesi Ayvazpınar Caddesi üzerinde kaçak deterjan imalathanesi bulunduğu yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçildi.







Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda bahse konu adrese geçildiğinde atıl görünen depo içerisinde arama yapıldı.







Yapılan aramalarda; 300 adet 10 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 3 bin kilogram gelen satışa hazır vaziyette farklı markalarda deterjan, bin adet farklı markalara ait deterjan ambalajı, 2 adet ambalajlama makinesi, 2 adet hassas terazi, 130 adet 20 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 2 bin 600 kilogram gelen toz sabun, 300 adet 25 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 7 bin 500 kilogram gelen kaya tuzu, 1 adet ürün karıştırmaya yarayan kazanlı ana makine ele geçirildi.





Konu ile ilgili işyerinin çalışma ve işletme ruhsatı olmadığı belirlendi. İşletme sahibi Serkan U. isimli şahsa "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapılarak şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı.





SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH