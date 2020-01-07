Son dakika: Irak Başbakanı açıkladı! ABD, Irak'tan çekiliyor mu? 07.01.2020 20:46

Son dakika haberine göre Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, "ABD ordusundan Irak'tan çekileceğine dair bir mektup aldık." dedi. Aynı iddialar dün itibariyle de ortaya atılmış ancak ABD tarafından yalanlanmıştı.