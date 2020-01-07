Son dakika haberine göre Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, "ABD ordusundan Irak'tan çekileceğine dair bir mektup aldık." dedi. Aynı iddialar dün itibariyle de ortaya atılmış ancak ABD tarafından yalanlanmıştı.
Son dakika: Irak Başbakanı açıkladı! ABD, Irak'tan çekiliyor mu?07.01.2020 20:46
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