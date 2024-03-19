SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Mart 2024, 17:31 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024, 17:31

KAAN'ın boyanma görüntüleri paylaşıldı: Bizim için sanat

Türkiye'ye savunma alanında çağ atlatacak milli muharip uçak KAAN geçtiğimiz ay(21 Şubat) ilk uçuşunu yaptı. TUSAŞ Türkiye'yi gururlandıran KAAN'ın boyanma görüntülerini paylaştı.

Türkiye geçtiğimiz ay savunma alanında ses getiren bir hamleye daha imza attı.

KAAN İLK UÇUŞUNU YAPTI
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden milli muharip uçak KAAN 21 Şubat'ta ilk uçuşunu yaptı.

Türkiye için tarihi gün! KAAN ilk uçuşunu yaptı... Başkan Erdoğandan ilk mesaj

KAAN'IN BOYANMA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
TUSAŞ, milli muharip uçak KAAN'ın boyandığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"Bizim için sanat" notu düşülen paylaşımda, Antonio Vivaldi'nin en ünlü eseri sayılan 'Dört Mevsim' konçertosu eşliğinde milli uçağın boyama aşamalarına ve boyama atölyesinden çıkarıldığı görüntülere yer verildi.

KAAN'IN İLK UÇUŞU
21 Şubat'ta gerçekleşen ilk uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekleştirdi.

KAAN 13 DAKİKA HAVADA KALDI
KAAN, Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı. KAAN ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı.

KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.

KAAN'ın özellikleri

SIRADAKİ VİDEO
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Muhittin Böcek'e sert sözler: Kefil olduklarım yamuk çıktı partiye ellerini değil gövdelerini koymuşlar
19.03.2024Salı
MSB duyurdu! Pençe Kilit operasyon bölgesinde hain saldırı! 1 askerimiz şehit 4 askerimiz yaralı! 6 terörist etkisiz hale getirildi!
19.03.2024Salı
Müge Anlı, Damadıyla kaçan kaynana olayına tepki gösterdi: ''Yuh devenin nalı!''
19.03.2024Salı
Fena saçmaladı! CHP lideri Özgür Özel'den darbe açıklaması: ''Gençler yaparsa teslim olurum''
19.03.2024Salı
Kedi EROS Davası... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: ''Tepki oluştu, savcımız bu konuda istinafa başvuracak!''
19.03.2024Salı
Bunlar da Var
​Kızılcık Şerbeti 56. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı! | Zindan edeceğiz bu evi ona! 00:50
"Zindan edeceğiz bu evi ona!"
19.03.2024Salı
CHP’de ikinci Burcu Köksal vakası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’dan DEM Parti’ye tepki: PKK’nın yolundan giden şerefsizlere yakın değilim 00:28
CHP'de ikinci Burcu Köksal vakası!
19.03.2024Salı
Son dakika: FETÖ’den aranan Bekir Boydak yakalandı! Bekir Boydak kimdir? 00:52
FETÖ firarisi Bekir Boydak yakalandı
19.03.2024Salı
Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! PKK/KCK’nın sözde sorumlusu Rojda Bilen etkisiz hale getirildi 01:11
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon!
19.03.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA