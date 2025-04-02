Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 11:55 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 11:55

Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleşen bir düğünde, damada yapılan şaka adeta işkenceye dönüştü.

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde dünya evine giren İbrahim Sevinç, düğün günü arkadaşlarının sert şakalarına maruz kaldı. Gelin alma sırasında konvoyun önünü kesen arkadaşları, damattan çeşitli hediyeler aldıktan sonra eğlenceyi daha da ileri götürdü. Damadı sandalyeye bağlayan grup, üzerine yumurta kırdı, un, süt, ketçap ve mayonez döktü. Dakikalarca süren şaka, su dökülerek son buldu.

O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı kullanıcılar durumu eğlenceli bulurken, birçok kişi bu tür geleneklerin artık son bulması gerektiğini savundu.

Düğün sonrası açıklama yapan damat İbrahim Sevinç, "Arkadaşlarımın şakası biraz sert oldu ama sonuçta eğlenmek için yapıldı. Yine de herkesin bu tür gelenekleri abartmaması gerekir" dedi.

Gelen tepkiler üzerine olayla ilgili yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmazken, benzer geleneklerin tartışmaya açık olduğu bir kez daha gündeme geldi.