PODCAST CANLI YAYIN

CHP İstanbul İl Kongresi’ne mahkeme freni!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongreye yönelik açılan iptal davası üzerine sürecin durdurulmasına hükmetti. Karar, CHP’nin İstanbul’daki kongre hazırlıklarını askıya aldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı ve yönetimine ilişkin açılan dava kapsamında kritik bir ara karar verdi.

Mahkeme, 02 Eylül 2025 tarihli kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden geçici olarak uzaklaştırıldığını, yerine geçici yönetim atandığını ve üst kurul-kurultay delegelerinin de görevden uzaklaştırıldığını hatırlatarak, yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme yazısında, İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na, kararın gereğinin yerine getirilmesi için bilgi ve gereği istendi.

CHP İstanbul İl Kongresi için durdurma kararı verildi.


KONGRENİN DURDURULDU

24 Eylül 2025 tarihli mahkeme yazısında, "Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir." denildi.

TAKVİM BELGELERE ULAŞTI



CHP İstanbul İl Kongresi için durdurma kararı verildi.

CHP İstanbul İl Kongresi için durdurma kararı verildi.



Davacı Özlem Erkan ile Kamu Hukuku C. Başsavcılığı tarafından açılan dava; CHP Genel Merkezi, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve bazı partililerin taraf olduğu "Genel Kurul kararlarının iptali" talebi üzerine sürüyor.

Bunlar da Var

Diyarbakır kreşte skandal görüntüler! Öğretmenler görevden alındı!
Diyarbakır kreşte skandal görüntüler! Öğretmenler görevden alındı!
Rize'de çığ düştü! Mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Rize'de çığ düştü! Mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Kocaeli'de minibüs ile çarpışan hafif ticari araç takla attı! 1 ölü 5 yaralı
Kocaeli'de minibüs ile çarpışan hafif ticari araç takla attı! 1 ölü 5 yaralı
Fransa Filistin Devleti'ni tanıdı: İsrail'in boş olan koltuğunda yırtık detayı dikkat çekti!
Fransa Filistin Devleti'ni tanıdı: İsrail'in boş olan koltuğunda yırtık detayı dikkat çekti!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle