Tır karşı şeride geçti, ortalık savaş alanına döndü : 11 yaralı

Polatlı-Haymana yolunda yağmurun kayganlaştırdığı yolda karşı şeride geçen tır, içerisinde 10 asfalt işçisinin bulunduğu minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

İşçi Minibüsüyle Kafa Kafaya Çarpıştı

Karşı şeride geçen tır, o esnada Haymana istikametinde normal seyrinde ilerlemekte olan ve içerisinde mesai sonu evlerine dönen ya da çalışma sahasına giden 10 asfalt işçisinin bulunduğu A.E. yönetimindeki minibüsle şiddetle çarpıştı. Çarpışmanın muazzam etkisiyle minibüs adeta hurda yığınına dönerken, araçta bulunan işçiler ve tır sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar Ankara'ya Sevk Edildi

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, minibüste sıkışan ve yaralanan işçilere ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla süratle Haymana ve Polatlı Devlet Hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı. Haymana Devlet Hastanesi'nde müdahale edilen yaralılardan bazılarının, durumlarının ciddiyetini koruması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla Ankara merkezdeki tam teşekküllü hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Tır Sürücüsü Gözaltına Alındı

Kazaya neden olan tır sürücüsü F.Ç.'nin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve hastanedeki ayakta tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Serkan Cortaoğlu
