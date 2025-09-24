Kars’ta yük treni sürüye çarptı; 5 büyükbaş telef oldu
Arpaçay’da sabah saatlerinde meydana gelen kazada yük treni, raylardan geçen inek sürüsüne çarptı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde yük treni rayların üzerinden geçen büyükbaş sürüsüne çarptı. Kazada 5 inek öldü
Kaza, sabah saatlerinde Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyü yakınlarında, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunda meydana geldi. Kars üzerinden Tiflis yönüne giden yük treni inek sürüsüne çarptı. Kazada, 5 inek öldü. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hayvan sahipleri, tren hattı çevresinde hayvanların ve insanların can güvenliği için daha fazla önlem alınmasını istedi.