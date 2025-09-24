PODCAST CANLI YAYIN

Kars’ta yük treni sürüye çarptı; 5 büyükbaş telef oldu

Arpaçay’da sabah saatlerinde meydana gelen kazada yük treni, raylardan geçen inek sürüsüne çarptı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yük treni rayların üzerinden geçen büyükbaş sürüsüne çarptı. Kazada 5 inek öldü

Kaza, sabah saatlerinde Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyü yakınlarında, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunda meydana geldi. Kars üzerinden Tiflis yönüne giden yük treni inek sürüsüne çarptı. Kazada, 5 inek öldü. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hayvan sahipleri, tren hattı çevresinde hayvanların ve insanların can güvenliği için daha fazla önlem alınmasını istedi.

Bunlar da Var

Diyarbakır kreşte skandal görüntüler! Öğretmenler görevden alındı!
Diyarbakır kreşte skandal görüntüler! Öğretmenler görevden alındı!
Rize'de çığ düştü! Mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Rize'de çığ düştü! Mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Kocaeli'de minibüs ile çarpışan hafif ticari araç takla attı! 1 ölü 5 yaralı
Kocaeli'de minibüs ile çarpışan hafif ticari araç takla attı! 1 ölü 5 yaralı
Fransa Filistin Devleti'ni tanıdı: İsrail'in boş olan koltuğunda yırtık detayı dikkat çekti!
Fransa Filistin Devleti'ni tanıdı: İsrail'in boş olan koltuğunda yırtık detayı dikkat çekti!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle