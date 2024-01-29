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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024, 14:52 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024, 15:06

İzmir'in Bayraklı trafik kazası: Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü Burak Kadir Göktaş (20) ile yanındaki arkadaşı Serhat Yıldırım (20), hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü Burak Kadir Göktaş (20) ile yanındaki arkadaşı Serhat Yıldırım (20), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Anadolu Caddesi, Kayıkçı Rampası yakınlarında meydana geldi. Burak Kadir Göktaş'ın kontrolünü yitirdiği 35 BKG 413 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Burak Kadir Göktaş ile yanındaki Serhat Yıldırım yola fırladı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Göktaş ile Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin, yaptığı incelemenin ardından 2 arkadaşın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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