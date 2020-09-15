İzmir'de vatandaşın yol çilesi bitmek bilmiyor! Vatandaş ihbar etti A Haber görüntüledi

15.09.2020 12:19

İzmir'de vatandaşın CHP'li belediyelerden çektiği çile bitmek bilmiyor. Kemalpaşa'da kazılan yollar 5 aydır tamamlanamadı. Adeta köstebek tarlasına dönen yolda vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, bölgedeki rezaleti A Haber ekibi görüntüledi.

İzmir'de CHP'li belediyenin vatandaşa çektirdiği çile bitmek bilmiyor. Kemalpaşa'da kazınan yollar 5 aydır tamamlanmadı. Vatandaşlar yürümek için kaldırım dahi olmayan caddeyi A Haber'e ihbar etti ve muhabirimiz Gamze Elçi bölgeden detayları anlattı.





A Haber ekibi o bölgeden arabayla geçerek yaşanılan sıkıntıyı gözler önüne serdi.

İzmir Kemalpaşa'da Ulucak mahallesinde arabalar giderken kazılan çukurlardan dolayı zorlukla ilerliyor.

Vatandaşların yürümesi için kaldırım dahi yok.