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İzmir'de organize suç örgütü operasyonu: 27 gözaltı

İzmir'de organize suç örgütü operasyonu: 27 gözaltı
02.02.2021 12:55
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İzmir'de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı, Tire ve Ödemiş ilçelerinde vatandaşlara baskı ve cebir uygulayarak haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Torbalı, Tire, Menderes ve Selçuk ilçeleri ile il merkezindeki 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 27 şüpheli yakalandı.


İzmir'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı, Tire ve Ödemiş ilçelerinde vatandaşlara baskı ve cebir uygulayarak haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Torbalı, Tire, Menderes ve Selçuk ilçeleri ile il merkezindeki 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 27 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda silah ve çok sayıda senet ele geçirildi.

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