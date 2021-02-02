AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Ekrem İmamoğlu örgütlere seçim diyetini ödemek için 15 bin kişiyi işe aldı

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi’nde kıblemiz Kâbe-i Muazzama’ya yönelik provokasyonu sert sözlerle eleştiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “CHP İstanbul İl Başkanı’nın taşeronluğunu yaptığı terör bağlantılı, LGBT sapkını militanlar kutsalımız Kabe’nin yer aldığı bir fotoğrafı ayaklar altına serecek kadar alçaldılar. O yüzden diyoruz; CHP zihniyeti, yerli, milli ve dini olan tüm değerlerimize düşmandır.” açıklamasında bulundu. CHP'li İBB'de patlak veren işe alma skandalına da değinen Şenocak, “CHP’nin İstanbul İl Başkan Yardımcısı, ‘İBB’ye 100 kişi alınacaksa 35’i CHP’den, 15’i HDP’den, 15’i İYİ Parti’den, geri kalanlar ise farklı örgütlerden alınacak’ diyor. Sırf kendi partilerinden, terör yandaşı örgütlerden kişileri İBB’ye doldurmak için, alın teri döken işçi kardeşlerimizi işten atan bu faşist zihniyete milletimiz, 2024’te gereken cevabı verecek.” dedi.