Haberler Video Haber Videoları İstanbul Kağıthane'de yangın paniği! Milyonluk araçlar zarar gördü

İstanbul Kağıthane'de yangın paniği! Milyonluk araçlar zarar gördü

İstanbul Kağıthane'de yangın paniği! Milyonluk araçlar zarar gördü
02.02.2021 13:03
Ana Sayfa 01:24
Dünyada ilk! Başkan Erdoğan...
Ana Sayfa 03:17
Kırklareli'nde 19 köy yolu...
Ana Sayfa 00:38
Boğaziçi'ndeki rektörlük...
Ana Sayfa 01:44
İnci'yi kurtaran Edanur bir...
Ana Sayfa 01:47
İmamoğlu'nu ifşa etti
Ana Sayfa 00:27
Fatih'te yumruk yumruğa yol...
Ana Sayfa
Müge Anlı'da Türkiye'yi ekran...
Ana Sayfa 03:49
SON DAKİKA: Tüm zamanların...
Ana Sayfa 01:49
Farkında olmadan darbenin ilk...
Ana Sayfa 04:46
İzmir'de sel felaketi:
Ana Sayfa 01:10
SON DAKİKA: İstanbul'da dev...
Ana Sayfa 02:49
Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze...

İstanbul Kağıthane'de bulunan bir tamirhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında tamirhanede bulunan milyonluk lüks araçlar da zarar gördü.


Kağıthane'de tamirhanede çıkan yangında biri lüks otomobil olmak üzere üç araç zarar gördü. Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kağıthane Yeşilce Mahallesi Eski Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi Dağıstanlı Sokak'ta dört katlı binanın giriş katındaki araba tamirhanesinde saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede araçlara da sıçradı. Dumanlar üst katlara da doldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi yangını söndürerek dumanı tahliye etti. Yangında biri lüks otomobil olmak üzere üç araçta hasar oluştu. Yan dükkanda çalışan Fırat Avcı "Biz tornacıyız. Burası da araba kaporta tamirhanesi. Biz yangını görünce dışarı çıktık. Dumanlar yükseliyordu." dedi.

Haber Videoları