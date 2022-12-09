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İzmir’de 8 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı

İzmir’de 8 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı
09.12.2022 09:04 - Son Güncelleme: 09.12.2022 12:43

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İzmir'de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı8 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandıİZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen evden ve iş yerinden 8 ayrı hırsızlık olayının 2 şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birinin, girdiği iş yerinden cep telefonunu alarak dışarı çıktığı anlar kameraya yansıdı. Yeni Foça Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçede aynı gün 8 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından incelenen hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsüyle şüphelilerin kimliklerini tespit edildi. Düğmeye basan ekipler, aynı gün içinde 8 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli S.Ş. ve N.C.A.'yı kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasındaHırsızlık şüphelileri girdikleri iş yerinde hesaba katmadıkları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iş yerine rahatça giren şüpheli, etrafa baktıktan sonra kimse olmadığını anlayınca masanın üstünde duran cep telefonunu alarak dışarı çıktığı görülüyor. Öte yandan, jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüphelinin işlemleri devam ettiği öğrenildi

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