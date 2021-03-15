İzmir Belediyesi'nden yandaşa özel ihale! Enver Aysever ile 238 bin 500 liraya okuryazarlık dersi için anlaştı

Son dakika haberleri… Yerel seçimlerden önce liyakat naraları atan CHP’li belediyeler seçim sonrasına gerçek yüzlerini ortaya çıkardılar. Bir kişiye 3 müdürlük veren CHP’li belediyelerin ardından İzmir’den de bir liyakat skandalı geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Yaşam Boyu Eğitim Projesi için Enver Aysever ile anlaşmıştı. Aysever’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 238 bin 500 lira karşılığında 20 kişiye "okuryazarlık" dersi vereceği sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, 18 gün için 238 bin TL alacağını dile getirerek, "Normal bir öğretmenin bu parayı onca saat çalışmanın ardından 5 yılda falan alacağı düşünülürse hiç fena değil!" diye yazdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında "okuryazarlık" eğitimi verme kararı sonrasında gazeteci Enver Aysever ile anlaştığı ve atölye hizmetinin ihaleye çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

18 GÜNLÜK BEDEL 238 BİN 500 LİRA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti" ihalesine 13 Ocak 2021 tarihinde çıktığı, 17 Şubat 2021 tarihinde ise ihalenin sonuçlandığı öğrenildi. Aysever'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 238 bin 500 lira karşılığında 20 kişiye "okuryazarlık" kursu verdiği ortaya çıkınca sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada Aysever'in kursu için 9 ay içerisindeki 18 günlük eğitim bedelinin 238 bin 500 lira olması şok etkisi yarattı. Ayrıca sosyal medyada paylaşılan belgede, 9 ay içerisinde her ay iki gün verilecek eğitimler için Aysever'in bir öğün öğle yemeği, 2 gün 4 yıldızlı otelde konaklama, şehir içi ve şehirlerarası havayolu ulaşımı gibi ihtiyaçlarının da karşılanacağı iddia edildi. Pandemiden dolayı kursun çevrimiçi eğitimlere dönebileceği de ileri sürüldü.

"BİR ÖĞRETMENİN 5 SENELİK PARASI"

Aysever'e 18 gün için 238 bin 500 liralık kurs ücretine sosyal medyadan eleştiri getiren vatandaşlardan biri olan Ferdi Sağlam, "Bir öğretmenin 5 senelik parası o Enver Aysever" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı Selçuk Erdem ise "Bunlar... Sabahtan akşama kadar, Millete yandaş damgası vuranlar... Ülke soyuluyor nutukları atanlar... Hırsız var diye bağıranlar... Ama 20 kişiye 18 günlük okuma yazma dersi için CHP'li gazeteci Enver Aysever'e 238 bin 500 TL para veriyorlar" şeklinde konuştu.

"İŞTE BUNLARIN SOSYALİZMİ BÖYLE OLUR; İHALE SOSYALİZMİ!"

Bir başka sosyal medya kullanıcısı avukat Eyüp Mert Özsüer ise "CHP'li 'sosyalist' Enver Aysever, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 18 günlük atölyesinde 238 bin 500 TL karşılığında 20 kişiye okuma yazma dersi verecekmiş. İşte bunların sosyalizmi böyle olur; ihale sosyalizmi!" ifadelerini kullandı.

Rukiye Aydemir, "Adrese teslim ihaleler, hayırlı işler Enver Arsever" ifadelerini kullandı. Enver Aysever ise ihale bedeliyle ilgili sessizliğini koruyor.

NORMAL BİR ÖĞRETMENİN 5 YILDA ALACAĞINI 18 GÜNDE ALACAK!

Enver Aysever'e verilen ihaleyi köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, 18 gün için 238 bin TL alacağını dile getirerek, "Normal bir öğretmenin bu parayı onca saat çalışmanın ardından 5 yılda falan alacağı düşünülürse hiç fena değil!" diye yazdı.

İşte Altınok'un yazısından konuyla ilgili bölüm:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl düzenleyeceği okuryazarlık kursu için bir ihale açmış.

Ama ihalenin bir özelliği var. Kim kazanırsa kazansın öğretmen Enver Aysever olacakmış.

Gazetelerdeki haberlerden öğrendiğimiz kadarıyla Aysever'in 20 öğrenci için alacağı ücret de belliymiş. 238 bin TL! Konaklama ve diğer masraflar hariç.

18 günlük bir çalışma için fena değil. Hele hele normal bir öğretmenin bu parayı onca saat çalışmanın ardından 5 yılda falan alacağı düşünülürse hiç fena değil!

Dün baktım Enver Bey'in bir açıklaması olur mu diye, yoktu.

Ne denir ki...

Hele hele, değil akçeli ilişkiler, belediyelerin önünden bile geçmeyen meslektaşlarınızı sadece bir siyasi fikre yakın diye "yandaş" ilan etmiş biriyseniz...