HDP milletvekili Berdan Öztürk Papa pulundaki harita skandalına sahip çıktı!

Papa Françesko’nun Irak ziyaretinin Erbil ayağında büyük bir skandalın yaşandığı ortaya çıktı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Papa şerefine bastırdığı pullardan birinde yer alan haritada Türkiye’nin doğusunun da Irak Kürt Bölgesi topraklarına dahil edildiği görülüyor. Sözde haritaya Türkiye'den peş peşe sert tepkiler gelirken, HDP ise şaşırtmayarak skandala sahip çıktı. Gazeteci Nedim Şener, bugünkü köşesinde konuya ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Papa Françesko'nun Erbil'i ziyareti sırasında Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bastırdığı hatıra pulu, günlerdir tartışılıyor. Barzani yönetimi tarafından Papa'nın profili arkasında; Irak, İran, Suriye ve Türkiye'nin topraklarını da içine alan sözde Kürdistan haritası yer alıyordu.

Türkiye'nin tepkisi üzerine Barzani yönetimi, hatıra pulunun taslak olduğunu söylese de vermek istediği mesaj dünyaya ulaştı.





PARTİ DUYMAZDAN GELİYOR

Türkiye'de de konu etraflıca tartışıldı. Ben en çok terörist PKK'nın sözcüsü HDP'nin ne diyeceğini merak ediyordum. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Onu Barzani vermiş, Barzani'ye sorun bence. Bize sormayın. Sonuçta tarihte bu tip haritalar var. Zamana zaman yansıyor da. Buna dair, dediğim gibi bu haritayı Papa'ya veren muhatabına sormak lazım. Bu bizim tartıştığımız bir mesele değil açıkçası" dedi.

Ama durum hiç de onun söylediği gibi değil. O pulun ne anlama geldiğini, PKK'ya yakın Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve HDP milletvekili Berdan Öztürk, Barzani yönetiminin yayın organı Rûdaw isimli internet sitesine açıkladı.





BARZANİ'NİN KANALINA KONUŞTU

HDP milletvekili Berdan Öztürk, 12 Mart günü Rûdaw muhabiri Maşallah Dekak'a şunları söyledi: "Erbil'de basılan hatıra pulunun üzerinde yer alan Kürdistan haritası, tüm Kürtlere aittir. Uzun bir süredir üzerinde yaşadığımız coğrafyanın adının Kürdistan olduğunu ifade ediyoruz. Bu çerçevede Papa'nın ziyareti için hazırlanan ve üzerinde Kürdistan haritası olan hatıra pulu, Kürdistan ve Mezopotamya coğrafyasının bir sembolüdür. Fakat gösterilen tepki bir kez daha şunu açıklığa kavuşturdu. Bugün Kuzey Kürdistan, Güney Kürdistan, Batı Kürdistan (Rojava) ve Doğu Kürdistan'da düşmanlıkları Kürt halkına yöneliktir. Kürt halkının değerlerine ve üzerinde yaşadığı coğrafyaya düşmanlık besliyorlar. DTK olarak nerede olursa olsun haritamızın bizim değerimiz olduğunu ve Kürt ve Kürdistan halkının değerlerini her zaman koruduğumuzu ve korumaya da devam edeceğimizi ifade ediyoruz."





Tıpkı PKK elebaşları gibi, HDP milletvekili Berdan Öztürk'ün "kuzey" dediği Türkiye, "güney" dediği Irak, "batı" dediği Suriye, "doğu" dediği ise İran toprakları. Akılları sıra arkasına aldıkları Amerikan emperyalizmi ile dört ülkeyi bölüp kendilerine bir terör devleti yaratacaklar. Berdan Öztürk'ün açıklamalarına yer vermem, onun terör propagandasına alet olmak şeklinde anlaşılmasın. Amacım, sadece yıllardır terörist PKK'nın kafasındaki amacı Türkiye'yi de bölmek olan harita hayalini anlatmaktır.

SADECE KÜRTÇE YAYINLANDI, PAYLAŞMADI

İşin ilginci, HDP yönetiminin bu açıklamayı duymazdan gelip kafalarındaki sözde hayallerini gizleme çabası dikkat çekici.

Öyle ki Berdan Öztürk'ün açıklaması sadece Rûdaw'ın Kürtçe sayfasında görüntülü olarak yayınlanmasıydı: https://www.rudaw.net/kurmanci/kurdistan/120320219

Öztürk'ün açıklaması HDP'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanmadı. Berdan Öztürk de kendi sosyal medya hesaplarından bu açıklamasını paylaşmadı.

Ama ne yaparlarsa yapsınlar, ne terörist PKK'nın sözcüsü olduklarını, ne de Türkiye'yi bölme amaçlarını gizlemeleri mümkün oluyor.

Nitekim Ankara Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.





AMERİKA'NIN VE PKK'NIN HARİTASI

PAPA'nın ziyaretiyle ortaya çıkan pul skandalında yer alan sözde harita aslında yabancısı olduğunuz bir plan değil.

Bu haritayı terörist PKK'nın yayın organlarında görmek mümkün. Bu harita aynı zamanda PKK'yı da içine alan terörist örgütün çatı yapılanması KCK'nın haritası.

KCK haritasının parçaları, Türkiye'de PKK, Suriye'de PYD, Irak'da PÇDK, İran'da ise PJAK'tan oluşuyor.

Bu harita aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde 2000'li yılların başında yayınlanan Büyük Ortadoğu Projesi'nin içinde yer alıyor.

O yüzden karşımızda hata ile basılmış bir pul yok.

Karşımızda, Hıristiyan dünyanın ruhani liderinin desteğini almış emperyalizmin Ortadoğu'yu yeniden şekillendirme planı var.

ABD, bölgede kendisiyle işbirliği yapan terör uzantılarıyla 20 yıl önce yaptığı planı şimdi yeniden uygulamaya sokuyor. Türkiye hesabını buna göre yapmalı.