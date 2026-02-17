PODCAST CANLI YAYIN
[İZLE] Yaya geçidinde feci kaza: 17 aylık bebek kurtarılamadı

Adana’da otomobillerin durduğu yaya geçidinde, motosikletin bebek arabasına hızla çarptığı ve kaçtığı o feci anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde, otomobillerin durup yol verdiği yaya geçidinde bebek arabasındaki 17 aylık Mahmut Fatih Öztürk'e motosiklet çarptı; feci kaza anı kameralara yansırken ağır yaralanan bebek kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazanın ardından kaçan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü E.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza ve Soruşturma Bilgileri

  • Olay Yeri: Adana, Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesi (Yaya geçidi).

  • Kurban: 17 aylık Mahmut Fatih Öztürk (Hayatını kaybetti).

  • Şüpheli: E.K. (20) - Motosiklet sürücüsü (Gözaltında).

  • Şüphelinin İlk İfadesi: "Korktuğum için kaçtım."

  • Ailenin Durumu: Bebeğin babası Mustafa Kemal Öztürk'ün polis memuru olduğu öğrenildi.

  • Defin Bilgisi: Mahmut bebek, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verildi.

