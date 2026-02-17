[İZLE] Yaya geçidinde feci kaza: 17 aylık bebek kurtarılamadı
Adana’da otomobillerin durduğu yaya geçidinde, motosikletin bebek arabasına hızla çarptığı ve kaçtığı o feci anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, otomobillerin durup yol verdiği yaya geçidinde bebek arabasındaki 17 aylık Mahmut Fatih Öztürk'e motosiklet çarptı; feci kaza anı kameralara yansırken ağır yaralanan bebek kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazanın ardından kaçan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü E.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Kaza ve Soruşturma Bilgileri
Olay Yeri: Adana, Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesi (Yaya geçidi).
Kurban: 17 aylık Mahmut Fatih Öztürk (Hayatını kaybetti).
Şüpheli: E.K. (20) - Motosiklet sürücüsü (Gözaltında).
Şüphelinin İlk İfadesi: "Korktuğum için kaçtım."
Ailenin Durumu: Bebeğin babası Mustafa Kemal Öztürk'ün polis memuru olduğu öğrenildi.
Defin Bilgisi: Mahmut bebek, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verildi.