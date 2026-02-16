PODCAST CANLI YAYIN
IBAN mağdurlarına yeni düzenleme geliyor

İban dolandırıcılığı ve kart mağduriyetlerine karşı hazırlanan 12. Yargı Paketi, suç gelirlerinin aklanmasını engellemeyi ve 300 bine ulaşan mağdur sayısını azaltmayı hedefliyor.

Uzun yıllardır süregelen İban dolandırıcılığı ve kart kullanımı vasıtasıyla yaşanan mağduriyetler, son dönemde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 12. Yargı Paketi içerisinde bu konuya yer verileceğini açıklamasıyla tekrar gündeme geldi.

İstatistikler ve Hukuki Boyut

  • Mağdur Sayısı: Kart mağdurlarının sayısı 300 bin civarına yaklaşmıştır.

  • Dava Durumu: Konuyla ilgili kesinleşmiş 50 bin dava bulunmaktadır.

  • Türk Ceza Kanunu (TCK): Bu eylemler TCK'nın 157. maddesi (dolandırıcılık) ve 158. maddesi (nitelikli dolandırıcılık) kapsamında değerlendirilmektedir.

  • Cezai Müeyyide: Bilişim yoluyla işlenen bu suçlar kapsamında yargılananlar için 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası öngörülmektedir.

İban Dolandırıcılığında Yöntem, Sorumluluk ve İspat Süreci

  • Dolandırıcılık Yöntemi: Dolandırıcılar, "hesabım bloke oldu" veya "yasal işlem gerekçesiyle hesabını kullanmam lazım" gibi bahanelerle güven telkin ederek kişilerin İban, kart bilgileri ve şifrelerini talep ederler.

  • Mali Sorumluluk: Suç gelirlerinin aklanması çerçevesinde, bir başkası adına gelen paranın farklı bir hesaba aktarılması durumunda kişi hakkında MASAK incelemesi başlatılır ve vergisel sorumluluk doğar.

  • İspat Yükü: 12. Yargı Paketi ile yeni düzenlemeler getirilse dahi, mağduriyet yaşayan kişinin bu durumu yasal merciler önünde ispat etme zorunluluğu geçerliliğini korumaktadır.

Güvenlik İçin Temel Önlemler

  • Bloke Teyidi: "Hesabım bloke oldu" diyen kişilerin bu beyanının doğruluğunu mutlaka sorgulayın.

  • Şifre Gizliliği: İban bilginizi verseniz dahi banka ve kart şifrelerinizi asla paylaşmayın.

  • Resmi Kayıt: Elden teslim edilen paralar için "teslim makbuzu" düzenleyin.

  • Yazılı Sözleşme: İleride doğacak sorumluluklardan korunmak için hesap kullanımına dair yazılı bir sözleşme yapın.

