IBAN mağdurlarına yeni düzenleme geliyor

Uzun yıllardır süregelenve kart kullanımı vasıtasıyla yaşanan mağduriyetler, son dönemde Adalet Bakanı'in 12. Yargı Paketi içerisinde bu konuya yer verileceğini açıklamasıyla tekrar gündeme geldi.

İstatistikler ve Hukuki Boyut

Cezai Müeyyide: Bilişim yoluyla işlenen bu suçlar kapsamında yargılananlar için 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası öngörülmektedir.

Türk Ceza Kanunu (TCK): Bu eylemler TCK'nın 157. maddesi (dolandırıcılık) ve 158. maddesi (nitelikli dolandırıcılık) kapsamında değerlendirilmektedir.

Dava Durumu: Konuyla ilgili kesinleşmiş 50 bin dava bulunmaktadır.

İban Dolandırıcılığında Yöntem, Sorumluluk ve İspat Süreci

Dolandırıcılık Yöntemi: Dolandırıcılar, "hesabım bloke oldu" veya "yasal işlem gerekçesiyle hesabını kullanmam lazım" gibi bahanelerle güven telkin ederek kişilerin İban, kart bilgileri ve şifrelerini talep ederler.

Mali Sorumluluk: Suç gelirlerinin aklanması çerçevesinde, bir başkası adına gelen paranın farklı bir hesaba aktarılması durumunda kişi hakkında MASAK incelemesi başlatılır ve vergisel sorumluluk doğar.