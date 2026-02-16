PODCAST CANLI YAYIN
Son dakika: Zonguldak'ta madende göçük

Zonguldak Kilimli Gelik'te madende göçük meydana geldi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi yer altında mahsur kaldı; bölgeye sevk edilen ekipler kurtarma çalışmalarına hızla başladı.

Olayın Teknik Verileri

Haberin hızlı tarama verileri şu şekildedir:

  • Konum: Zonguldak / Kilimli / Gelik Beldesi.

  • İşletme: Özel Maden Ocağı.

  • Kritik Durum: 3 İşçi mahsur.

  • Aksiyon: Geniş çaplı kurtarma operasyonu devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Zonguldak Gelik'te maden kazasında son durum nedir? Özel bir şirkete ait ocakta meydana gelen göçük sonrası 3 maden işçisinin yer altında mahsur kaldığı teyit edilmiş ve kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

Göçük nedeniyle yaralanan veya hayatını kaybeden var mı? Şu an için öncelik mahsur kalan 3 işçiye ulaşılmasıdır; sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır.

