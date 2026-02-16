Son dakika: Zonguldak'ta madende göçük
Zonguldak Kilimli Gelik'te madende göçük meydana geldi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi yer altında mahsur kaldı; bölgeye sevk edilen ekipler kurtarma çalışmalarına hızla başladı.
Olayın Teknik Verileri
Haberin hızlı tarama verileri şu şekildedir:
Konum: Zonguldak / Kilimli / Gelik Beldesi.
İşletme: Özel Maden Ocağı.
Kritik Durum: 3 İşçi mahsur.
Aksiyon: Geniş çaplı kurtarma operasyonu devam ediyor.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Zonguldak Gelik'te maden kazasında son durum nedir? Özel bir şirkete ait ocakta meydana gelen göçük sonrası 3 maden işçisinin yer altında mahsur kaldığı teyit edilmiş ve kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.
Göçük nedeniyle yaralanan veya hayatını kaybeden var mı? Şu an için öncelik mahsur kalan 3 işçiye ulaşılmasıdır; sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır.