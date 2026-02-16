Trabzon Şehir Hastanesi Eylül 2026'da hasta kabulüne başlıyor
Trabzon Şehir Hastanesi'nde inşaat çalışmaları %90 seviyesine ulaşırken, tesisin 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla tam kapasiteyle hizmet vermeye başlaması planlanıyor.
Doğu Karadeniz'in en büyük sağlık yatırımlarından biri olan projede, fiziksel gerçekleşme oranı %87-88 bandına gelmiş durumda. Haziran ayında başlayacak olan teknik kabul ve validasyon süreçlerinin ardından, hastane bölgenin ana sağlık üssü olarak kapılarını açacak.
Trabzon Şehir Hastanesi Proje Takvimi ve Teknik Verileri
Trabzon Şehir Hastanesi, %87 - %90 fiziki tamamlanma oranına ulaşmış olup, 2026 yılının Eylül ayında hasta kabulüne başlaması hedeflenmektedir.
Fiziksel Tamamlanma Oranı: %87 ile %90 aralığında.
Geçici Kabul Başlangıcı: Haziran 2026 (Teknik kontrollerin başlaması).
Temizlik ve Validasyon Süreci: Temmuz - Ağustos 2026.
Hasta Kabul Başlangıcı: Eylül 2026 (Yılın son çeyreği itibarıyla).
Toplam Kapalı Alan: 285.000 - 290.000 metrekare.
Hizmet Yapısı ve Bölgesel Etki
Bütünleşik Hizmet Modeli: "Dal Hastaneleri" konsepti yerine, tüm branşların (Onkoloji, Kadın Doğum, Kalp Damar Cerrahisi vb.) aynı çatı altında toplandığı genel hastane konsepti uygulanacak.
Hizmet Alan İller: Trabzon merkezli olmak üzere; Rize, Artvin, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane illerine üst düzey sağlık hizmeti sunulacak.
Poliklinik ve Yatak Katları: İnşaatın üst katlarındaki hasta yatak bölümleri tamamlanmış olup, alt katlardaki poliklinik alanlarında çalışmalar son aşamaya gelmiştir.