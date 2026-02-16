Trabzon Şehir Hastanesi Eylül 2026'da hasta kabulüne başlıyor

Doğu Karadeniz'in en büyük sağlık yatırımlarından biri olan projede, fiziksel gerçekleşme oranı %87-88 bandına gelmiş durumda. Haziran ayında başlayacak olan teknik kabul ve validasyon süreçlerinin ardından, hastane bölgenin ana sağlık üssü olarak kapılarını açacak.

Trabzon Şehir Hastanesi Proje Takvimi ve Teknik Verileri

Trabzon Şehir Hastanesi, %87 - %90 fiziki tamamlanma oranına ulaşmış olup, 2026 yılının Eylül ayında hasta kabulüne başlaması hedeflenmektedir.

Fiziksel Tamamlanma Oranı: %87 ile %90 aralığında.

Geçici Kabul Başlangıcı: Haziran 2026 (Teknik kontrollerin başlaması).

Temizlik ve Validasyon Süreci: Temmuz - Ağustos 2026.

Hasta Kabul Başlangıcı: Eylül 2026 (Yılın son çeyreği itibarıyla).

Toplam Kapalı Alan: 285.000 - 290.000 metrekare.

Hizmet Yapısı ve Bölgesel Etki