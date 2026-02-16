PODCAST CANLI YAYIN
Trabzon Şehir Hastanesi Eylül 2026'da hasta kabulüne başlıyor

Trabzon Şehir Hastanesi Eylül 2026'da hasta kabulüne başlıyor

Trabzon Şehir Hastanesi'nde inşaat çalışmaları %90 seviyesine ulaşırken, tesisin 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla tam kapasiteyle hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Doğu Karadeniz'in en büyük sağlık yatırımlarından biri olan projede, fiziksel gerçekleşme oranı %87-88 bandına gelmiş durumda. Haziran ayında başlayacak olan teknik kabul ve validasyon süreçlerinin ardından, hastane bölgenin ana sağlık üssü olarak kapılarını açacak.

Trabzon Şehir Hastanesi Proje Takvimi ve Teknik Verileri

Trabzon Şehir Hastanesi, %87 - %90 fiziki tamamlanma oranına ulaşmış olup, 2026 yılının Eylül ayında hasta kabulüne başlaması hedeflenmektedir.

  • Fiziksel Tamamlanma Oranı: %87 ile %90 aralığında.

  • Geçici Kabul Başlangıcı: Haziran 2026 (Teknik kontrollerin başlaması).

  • Temizlik ve Validasyon Süreci: Temmuz - Ağustos 2026.

  • Hasta Kabul Başlangıcı: Eylül 2026 (Yılın son çeyreği itibarıyla).

  • Toplam Kapalı Alan: 285.000 - 290.000 metrekare.

Hizmet Yapısı ve Bölgesel Etki

  • Bütünleşik Hizmet Modeli: "Dal Hastaneleri" konsepti yerine, tüm branşların (Onkoloji, Kadın Doğum, Kalp Damar Cerrahisi vb.) aynı çatı altında toplandığı genel hastane konsepti uygulanacak.

  • Hizmet Alan İller: Trabzon merkezli olmak üzere; Rize, Artvin, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane illerine üst düzey sağlık hizmeti sunulacak.

  • Poliklinik ve Yatak Katları: İnşaatın üst katlarındaki hasta yatak bölümleri tamamlanmış olup, alt katlardaki poliklinik alanlarında çalışmalar son aşamaya gelmiştir.

Bunlar da Var

Beşiktaş'ta park yeri cinayeti! Vuran 67 vurulan 70 yaşında... Şok ifade
Beşiktaş'ta park yeri cinayeti! Vuran 67 vurulan 70 yaşında... Şok ifade
Kasımpaşa’da 5. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti!
Kasımpaşa’da 5. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti!
Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğulları ilk adımını böyle attı!
Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğulları ilk adımını böyle attı!
Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: 23 tutuklama
Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: 23 tutuklama

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle