Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağında göçük - İlk görüntüler
Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 16:18 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 16:24
Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiyi kurtarmak için AFAD ve TTK ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.