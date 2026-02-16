OnlyFans operasyonu: 17 tutuklama
Türkiye'de yasaklı olan OnlyFans platformu üzerinden müstehcen içeriklerle elde ettikleri gelirleri yatırım araçlarıyla akladığı tespit edilen ve gözaltına alınan 17 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, erişim engeli bulunan OnlyFans platformuna IP değiştirerek giren ve müstehcen içerik gelirlerini akladığı tespit edilen 17 şüpheli tutuklanırken; şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu.
Operasyon ve El Koyma Verileri
Tutuklanan Sayısı: 17 Kişi.
El Konulan Varlıklar: 2 Şirket, 10 Taşınmaz, 14 Araç.
Suçlamalar: Suç Gelirlerini Aklama, Müstehcenlik.
Yöntem: IP adresi değişikliği ile yasaklı platforma erişim, sosyal medya üzerinden ücretli içerik yönlendirmesi.
Operasyon Birimi: İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü.
Şüphelilerin Durum Listesi
Gözaltına Alınıp Tutuklananlar: Azranur Ay Vandan, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Derin Gür, Dilber Doğan, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu.
Halen Cezaevinde Olanlar: Ebru Arman, Ceyda Ersoy, Eda Alboya.
Yurt Dışında Olanlar: Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Burçin Erol, Serpil Cansız.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
OnlyFans operasyonu hangi suçlar kapsamında yapıldı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma; "Suç Gelirlerini Aklama" ve "Müstehcenlik" suçları kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Şüpheliler yasaklı platforma nasıl erişim sağladı?
Emniyetin incelemelerine göre şüpheliler, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans platformuna IP adresi değişikliği yaparak erişim sağlamıştır.
İçeriklerin pazarlaması nasıl yapılıyordu?
Şüphelilerin, herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden görsel ve videolarla etkileşimi artırıp takipçilerini ücretli özel içeriklere ve anlık mesajlaşma uygulamalarına yönlendirdiği tespit edilmiştir.
Operasyonun mali sonucu ne oldu?
Adli makamlarca suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca mahkeme kararıyla el konulmuştur.