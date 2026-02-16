OnlyFans operasyonu: 17 tutuklama

30 milyon dolarlık soygunda 11 gözaltı

Adli makamlarca suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca mahkeme kararıyla el konulmuştur.

Operasyonun mali sonucu ne oldu?

Şüphelilerin, herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden görsel ve videolarla etkileşimi artırıp takipçilerini ücretli özel içeriklere ve anlık mesajlaşma uygulamalarına yönlendirdiği tespit edilmiştir.

İçeriklerin pazarlaması nasıl yapılıyordu?

Emniyetin incelemelerine göre şüpheliler, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans platformuna IP adresi değişikliği yaparak erişim sağlamıştır.

Şüpheliler yasaklı platforma nasıl erişim sağladı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma; "Suç Gelirlerini Aklama" ve "Müstehcenlik" suçları kapsamında gerçekleştirilmiştir.

OnlyFans operasyonu hangi suçlar kapsamında yapıldı?

Halen Cezaevinde Olanlar: Ebru Arman, Ceyda Ersoy, Eda Alboya.

Yöntem: IP adresi değişikliği ile yasaklı platforma erişim, sosyal medya üzerinden ücretli içerik yönlendirmesi.

Operasyon ve El Koyma Verileri

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, erişim engeli bulunan OnlyFans platformuna IP değiştirerek giren ve müstehcen içerik gelirlerini akladığı tespit edilen 17 şüpheli tutuklanırken; şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu.