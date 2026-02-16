Başkan Erdoğan Etiyopya'ya gidiyor: BAE ziyareti ertelendi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı’nın sağlık sorunları nedeniyle ertelenen Abu Dabi programı yerine yarın doğrudan Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya günübirlik bir resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Başbakan Abiy Ahmed Ali ile bir araya gelecek olan Erdoğan, iki ülke arasında bakanlar düzeyinde daha önce kararlaştırılan stratejik anlaşmaları imzalayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE programının ertelenmesinin ardından yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gidiyor.
Diplomasi Trafiği ve Ziyaret Detayları
Ziyaret Edilecek Ülke: Etiyopya (Addis Ababa)
Ziyaret Tarihi: 17 Şubat 2026
Ziyaret Durumu: Günübirlik Resmi Ziyaret
Ertelenen Durak: Birleşik Arap Emirlikleri (Sağlık gerekçesiyle)
Görüşülecek Kişi: Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali
Ana Gündem: Bakanlar düzeyinde hazırlanan ikili anlaşmaların imzalanması
Güncel Program Akışı
BAE Görüşmesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek iş birliği vurgusu yaptı.
Davet Sahibi: Etiyopya ziyareti, Başbakan Abiy Ahmed Ali'nin resmi daveti üzerine gerçekleşiyor.
İmza Töreni: Farklı sektörlerde (ekonomi, ticaret, teknik iş birliği vb.) daha önce taslakları hazırlanan resmi belgeler ve anlaşmalar liderler huzurunda imzalanacak.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti neden ertelendi?
BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Abu Dabi programı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ancak iki lider telefonla görüşerek stratejik iş birliği mesajlarını yinelemişlerdir.
Etiyopya ziyaretinde hangi anlaşmalar imzalanacak?
İki ülkenin ilgili bakanlıkları tarafından daha önce üzerinde mutabık kalınan; ekonomik, ticari ve sektörel iş birliğini içeren çeşitli anlaşma ve belgelerin imzalanması planlanmaktadır.
Erdoğan Etiyopya'ya ne zaman gidecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Şubat 2026 tarihinde Addis Ababa'ya giderek günübirlik bir diplomasi trafiği yürütecektir.