Başkan Erdoğan Etiyopya'ya gidiyor: BAE ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE programının ertelenmesinin ardından yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gidiyor.

Diplomasi Trafiği ve Ziyaret Detayları

Ziyaret Edilecek Ülke: Etiyopya (Addis Ababa)

Ziyaret Tarihi: 17 Şubat 2026

Ziyaret Durumu: Günübirlik Resmi Ziyaret

Ertelenen Durak: Birleşik Arap Emirlikleri (Sağlık gerekçesiyle)

Görüşülecek Kişi: Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali

Ana Gündem: Bakanlar düzeyinde hazırlanan ikili anlaşmaların imzalanması

Güncel Program Akışı

BAE Görüşmesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek iş birliği vurgusu yaptı.

Davet Sahibi: Etiyopya ziyareti, Başbakan Abiy Ahmed Ali'nin resmi daveti üzerine gerçekleşiyor.

İmza Töreni: Farklı sektörlerde (ekonomi, ticaret, teknik iş birliği vb.) daha önce taslakları hazırlanan resmi belgeler ve anlaşmalar liderler huzurunda imzalanacak.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti neden ertelendi?

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Abu Dabi programı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ancak iki lider telefonla görüşerek stratejik iş birliği mesajlarını yinelemişlerdir.

Etiyopya ziyaretinde hangi anlaşmalar imzalanacak?

İki ülkenin ilgili bakanlıkları tarafından daha önce üzerinde mutabık kalınan; ekonomik, ticari ve sektörel iş birliğini içeren çeşitli anlaşma ve belgelerin imzalanması planlanmaktadır.

Erdoğan Etiyopya'ya ne zaman gidecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Şubat 2026 tarihinde Addis Ababa'ya giderek günübirlik bir diplomasi trafiği yürütecektir.