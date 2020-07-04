İYİ Partili vekil Hasan Subaşı, tutuklu Demirtaş’a özgürlük istedi: "Çoktan serbest bırakılmalıydı"

04.07.2020 15:03

Siyasette makyajlar akmaya, kirli ittifaklar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, "HDP'nin bizden farkı yok, legal bir parti. Selahattin Demirtaş çoktan serbest bırakılmalıydı" dedi. Peki bu sözler ne anlama geliyor? Subaşı'nın çıkışı HDP ve İYİ Parti arasında bir anlaşmanın sinyali mi? Uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

İYİ Parti milletvekili Hasan Subaşı'nın "HDP'nin bizden farkı yok, legal bir parti. Selahattin Demirtaş çoktan serbest bırakılmalıydı" çıkışını yorumlayan Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç, konuya ilişkin "İYİ Parti içerisinde bir akıl tutulması var. Ama öte taraftan bir ayrışmanın da olduğunu söylemek mümkün. Merak Akşener'in PKK ve HDP'ye yönelik sözleri bazı isimlere 'Oh' dedirtirken biz ittifakın varlığından dolayı ve durumun ne olduğu gayet iyi biliyoruz. HDP bu sözler sonrası adeta çıldırdı ve çeşitli açıklamalar yaptı." ifadelerini kullandı.

İLKESEL BAĞLANTI

Merve Şebnem Oruç, "HDP seçimler sonrası 'oturduğunuz koltukları bize borçlusunuz.' diye birçok açıklama yaptı İYİ Parti'ye yönelik olarak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bizi bölmeye çalışıyorlar.' sözleri suların durulmasına yol açtı. Hasan Subaşı, İYİ Parti içerisinde farklı bir kanadın olduğunu ve HDP ile sadece matematiksel değil ilkesel (buna ilkesel denemez) bağlantının da olduğunu gösterdi." dedi.

"DURUMUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ZOR"

Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, "Aslında Millet İttifakı ile ilgili benim bir kanaatim vardı. Seçim kazanması belki kolay olabilir ama sürdürülebilirliği zor. Dikkat edilirse birkaç ay önce İYİ Partililer HDP'nin gölgesi altına sığınmaktan rahatsızlıklarını belirtmişlerdi. MHP'den ayrılırken 'daha kor milletçi olacağız iddiası…' İYİ Parti'nin HDP ile ittifakta olması gelinen durumu ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

"İYİ PARTİ TEK KALSA ASLINDA…"

İhsan Aktaş, "Vatandaş bu ittifakın gayet farkında. Bu durumdan rahatsız. Meral Akşener'in HDP çıkışı bundan dolayı. İYİ Parti tek kalsa aslında CHP ile bir ittifaka girmez. CHP, Türkiye'nin tüm meselelerini bırakarak sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı için ittifakı aynı çatı altında tutmaya çalışıyor. İYİ Parti 2023 yılına kadar Türkiye'de birçok tartışmanın odağında olacak." diye konuştu.

"MUHALEFET TAKTİKSEL HAMLELERLE DİZAYN EDİLİYOR"

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, "Özellikle Türkiye'de siyasal sistemin değişmesinin sonrasında yeni bir siyasal alan oluşmaya başladı. Bu siyasal alanda da muhalefet taktiksel hamlelerle dizayn ediliyor. Bu partiler üzerinden tek tek değil muhalefeti toptan belirli çevreler üzerinden bir dizayn söz konusu. CHP, İYİ Parti, HDP ve diğer partiler ittifak yapacak ancak HDP ile ittifak açık olmayacak." ifadelerini kullandı.

"İTTİFAKI BOZACAK HAMLELERDEN"

Nebi Miş, "Bu ittifakın İYİ Parti tarafında, HDP ile ittifak yapmadıklarını açıklamalarına rağmen Türkiye'de siyaseti takip eden herkes burada bir ittifak olduğunu biliyor. Burada amaç ittifakın devam etmesi ve ittifakı bozacak hamlelerden CHP, İYİ Parti ve HDP olarak kaçınmaktı. Ancak partilerin içerisine baktığımız zaman HDP ve İYİ Parti içerisinde ittifakın devamına yönelik tartışmalar var. HDP tarafından CHP'ye yeterince destek yok suçlaması yapılıyor. " dedi.