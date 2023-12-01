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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023, 16:40 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023, 18:11

İYİ Parti'den ihraç edilen eski Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak'tan takvim.com.tr'ye bomba açıklamalar!

İYİ Parti’de son dönemde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor, kurucular bile yaşananlar karşısında neye uğradığını şaşırıp yaprak dökümü gibi partiyi terk ediyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde parayla vekillik satıldığı iddiasıyla siyaseti ayaklar altına alan İYİ Parti’de bugünlerde konuşulanlar daha çok su götürür. Önce “132 milyon TL” iddiasının ardından partiden ihraç edilmek üzere disipline sevk edilen Ümit Dikbayır’ın açıklamaları gündemdeki yerini korurken 12 Haziran 2023 GİK’ine gözler çevrildi. Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen takvim.com.tr’ye GİK’te yaşanılanları ve ihracını anlattı. Önşen’den sonra takvim.com.tr’yi tercih eden isimlerden biri de İYİ Parti Kurucular Kurulu ve GİK üyesi İsmet Koçak. Akşener’in yakın dostu olarak bilinen İsmet Koçak, parti içerisinde üstü örtülen tacizleri, temayülde parayla atılan oyları, parti içindeki FETÖ’cüleri ve Meral Akşener-İmamoğlu ilişkisini tek tek anlattı.

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İYİ Partiden ihraç edilen eski Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçaktan bomba açıklamalar: İstanbuldaki tacizi Buğra Kavuncu ve Meral Akşener örtbas etti

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