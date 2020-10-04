İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaklaşık 20 milletvekilinin ''istenmeyen adam'' ilan ettiği Koray Aydın'ı yeniden teşkilat başkanlığına getirmesi muhalif milletvekillerini iyice öfkelendirdi. İstifa edip etmeyecekleri merak edilen vekillerin pazartesi günü karar için toplanacağı öğrenildi.
İYİ Parti’de Koray Aydın çatlağı büyüyor: Yaklaşık 20 milletvekili istifa hazırlığında
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