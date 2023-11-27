İYİ Parti'de iç hesaplaşma! İhracı istenen Ümit Dikbayır dökülüyor... Gölge başkan Fatih Akşener, kara kutu Esma Bekar, akçeli para trafiği

Seçimlere ittifak yapmaksızın ayrı adaylarla gireceğini duyuran İYİ Parti'de sular durulmuyor.



Zaman ayarlı kaos ve istifalarla Meral Akşener yerelde ittifaka zorlanırken "Partiyi karıştıran el İmamoğlu mu?" sorusu gündeme geldi. Bir yandan da partinin içindeki kriz boyut kazandı.



TACİZ SUÇLAMASI, KESİN İHRAÇ TALEBİ

"Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Takip eden süreçte Dikbayır hakkında bir kadını taciz ettiğine dair suçlamalar yönetildi.



Taciz ve belediyelerle para ilişkisi iddiaları ile suçlanan Ümit Dikbayır ise savcılığa suç duyurusunda bulunarak TBMM'ye "Dokunulmazlığım kaldırılsın" dilekçesi ile başvuru yaptı.

FATİH AKŞENER'İN AKÇELİ İŞLERİ

Dikbayır, Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener ve Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın para ilişkilerinden bahsederek bombayı İYİ Parti'nin kucağına bıraktı.



Şu ifadeleri kullandı;



"Seçim bitti Fatih Akşener bana 'Kampanya ekibine para vermem lazım' dedi ben de ben Genel Başkan'dan onay alırım bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten dedim"



"Onlar biraz daha fazla çalıştılar onlara iki maaş veririz ama elden bir para vermenin doğru olmayacağını bunun partinin içinde diğer çalışanlarla dedikodu olacağını rahatsızlık yaratacağını söyledim ve ben bu yöntemi yapmadım. Sonra duydum ki elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200'er bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış"



GENEL MERKEZ KATINDA YASAK AŞK REZALETİ

Genel merkez katındaki yasak aşk skandalını da anlatan Dikbayır, "Ben isim söylersem bu insanların yuvası yıkılır" dedi.



Gelişme üzerine Meral Akşener topa girdi. Akşener, "Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir" dedi, Dikbayır'a "Edepsiz, hayasız, ahlaksız" göndermesinde bulundu.



Tüm bu yaşananların gölgesinde hakkında disiplin süreci yürütülen Ümit Dikbayır, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen SÖZCÜ'ye konuştu. Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in İYİ Parti üzerinde tahakküm kurduğu, gölge başkan gibi hareket ettiğini söyledi.



İYİ PARTİ KOLTUĞUNDAKİ GÖLGE İSİM: FATİH AKŞENER

Kendisine yöneltilen "Fatih Akşener ne zamandan beri partinin iç işlerine müdahil?" sorusunu yanıtlayan Akşener, "Aslında en az 4 senedir müdahil. Geçici sandık ama gittikçe etkisi arttı" şeklinde konuştu. Fatih Akşener'in hem ana binada hem de ek binada çalışma ofisi olduğunu dile getirdi.



Fatih Akşener'in annesi Meral Akşener'in 6'lı masa sürecinde aldığı her kararda etkili olduğu beyan eden Ümit Dikbayır, Akşener'in eşi Tuncer Akşener'in de parti işlerine karıştığını anlattı.





TUNCER AKŞENER DE KARIŞIYOR

Dikbayır, "Karışmıyor gibi gözükür ama karışır (Tuncer Akşener) ben bunu anlayabiliyorum, doğaldır ama doğru değildir. Çünkü biri eşi, diğeri oğlu olduğu için duygusal davranırlar. Siyasette duygusallığa yer yok" dedi.



Fatih Akşener'in 7-8 İYİ Parti poşeti içerisinde kendi ekibine 200'er bin TL dağıttığını yineleyen Dikbayır, bu durumu 3 hafta önce kendi kulaklarıyla duyduğunu söyledi.





ESMA BEKAR...

Dikbayır'ın gündeminde Akşener'in oğlu ve eşinin yanı sıra özel kalem müdürü Esma Bekar da vardı. Bekar'ın kendisine itiraz eden herkesin kuyusunu kazdığını, kimsenin Akşener'e kendisinden daha yakın olmasını istemediğini söyledi.



Akşener'in de Esma Bekar'la ilgili bir şey dendiği vakit duvar ördüğünü, ikilinin MHP dönemlerinden beri birlikte yol aldığı biliniyor. Ümit Dikbayır, Esma Bekar'ın Akşener'in kara kutusu olduğunu dile getirdi.





AKŞENER'E GÖZDAĞI: BEN BU İFTİRALARI ÜZERİMDE BIRAKMAM

Son olarak hakkındaki taciz iddialarına da değinen Ümir Dikbayır şu ifadeleri kullandı;



Partililerimizden şunu duyuyorum: "Bu partide Ümit Dikbayır'a bu yapılabiliyorsa herkese yapılabilir…"



En çok Genel Başkan'a kırıldım, sonra partideki büyüklerim. Doğrusunu bilen çok var ama kimse sesini çıkaramıyor. Bana destek olanlar var, olamayan da var. Benim kırgınlığım siyasi yol arkadaşlarıma. Çalışanlara bir kırgınlığım olmaz, onlar ekmek parası peşinde.



Ne zaman "savcılığa vereceğim" dedim taciz iftirasını attılar. Cambaza bak yani. Ben bu iftiraları üstümde bırakmam. Burada asıl önemli olan konulardan biri de ne biliyor musunuz? Gariban bir kızı böyle kullanmak, bu işlere alet etmek, hiç ahlaki değil. 4.5 sene önce işten çıkardığınız kişiyi neden işe geri aldınız? Asıl soru işareti bu.