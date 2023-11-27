Kastamonu'da dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına, özellikle Karadeniz sahili bölgesinde bulunan ilçelerde hayatı felç etti. Yer yer boyları 5 metreyi bulan dev dalgalar, Cide, İnebolu, Abana, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinin sahilinde bulunan işletmelere zarar verdi, yollarda hasar oluşturdu.

Sahili saniyeler içerisinde savaş alanına çevirdi.

İnebolu ilçesinde dev dalgaların saniyeler içerisinde sahildeki cadde ve binaları sular altında bıraktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev dalgaların yolu aşarak park halindeki araçlar ve evlere vurduğu görülüyor.