İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada, partisinin İstanbul İl Başkanı olan Buğra Kavuncu hakkında yaptığı itiraf niteliğinde açıklamaların ardından İYİ Parti ve CHP'nin FETÖ ile olan kirli ilişkileri yeniden tartışma konusu oldu. Millet İttifakı'nın ortağı CHP de sık sık FETÖ ile gündeme gelmişti ve gelmeye devam ediyor. Öyle ki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun altı danışmanın FETÖ üyesi olduğu tespit edildi. İşte FETÖ çocukları İYİ Parti ve CHP'nin kabarık dosyaları.
İYİ Parti ve CHP'nin kirli FETÖ ilişkileri bir bir açığa çıkıyor!
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