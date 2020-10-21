Duygulandıran anlar! Aliyev'in zafer müjdesi sonrası gözyaşlarına boğuldu

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını işgalden kurtarışı sürüyor. Yıllar önce evini barkını bırakarak zorla göç ettirildiği bölgenin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyan Azerbaycan Türkü bir kişi Aliyev'in açıklamalarının ardından gözyaşlarını tutamadı. Şehirlerin işgalden kurtarıldığı anları adeta birebir yaşayan şahsın görüntüleri sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını işgalden kurtarışı sürüyor. Yıllar önce evini barkını bırakarak zorla göç ettirildiği bölgenin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyan Azerbaycan Türkü bir kişi Aliyev'in açıklamalarının ardından gözyaşlarını tutamadı. Şehirlerin işgalden kurtarıldığı anları adeta birebir yaşayan şahsın görüntüleri sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.