İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu sağlık çalışanını tehdit etti: Sorarım sana o beyaz kodu!

İstanbul Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne annesiyle birlikte gelen İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu bilinmeyen bir nedenle olay çıkardı.

Ofluoğlu'nun olay çıkardığı sırada sağlık çalışanı beyaz kod vereceğini söyledi.



İYİ PARTİ'Lİ OFLUOĞLU TEHDİTLER SAVURDU

Bunun üzerine sağlık çalışanına tehditler savuran İYİ Parti'li Ofluoğlu, "Ben sana sorarım o beyaz kodu. Beni dinliyor musun? Sen kiminle konuştuğunun farkıdan mısın? Ben kimim lan? Sorarım sana o beyaz kodu. Ondan sonra yalvarırsın iş yerine geri dönmek için" dedi.

ARKADAŞIN İSMİNİ ALIN

Sağlık çalışanına sesini yükselterek tehditler savuran Ofluoğlu, "Arkadaşın ismini cismini alın bana" ifadelerini kullandı.





AKILLARA KÜFÜRBAZ LÜTFÜ GELDİ



Ofluoğlu'nun sağlık çalışanını sesini yükselterek tehdit etmesi akıllara şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ı getirdi.