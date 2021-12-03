Haberler Haber Videoları İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu sağlık çalışanını tehdit etti: Sorarım sana o beyaz kodu!

İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu sağlık çalışanını tehdit etti: Sorarım sana o beyaz kodu!

İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu sağlık çalışanını tehdit etti: Sorarım sana o beyaz kodu!
03.12.2021 20:07
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İstanbul Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giden İYİ Parti'li Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu olay çıkardı. Sağlık çalışanını işten attırmakla tehdit eden İlçe Başkanı, "Sorarım sana o beyaz kodu. Ondan sonra yalvarırsın iş yerine geri dönmek için" dedi. Ofluoğlu'nun sağlık çalışanını sesini yükselterek tehdit etmesi akıllara şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ı getirdi.

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İstanbul Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne annesiyle birlikte gelen İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu bilinmeyen bir nedenle olay çıkardı.

Ofluoğlu'nun olay çıkardığı sırada sağlık çalışanı beyaz kod vereceğini söyledi.


İYİ PARTİ'Lİ OFLUOĞLU TEHDİTLER SAVURDU
Bunun üzerine sağlık çalışanına tehditler savuran İYİ Parti'li Ofluoğlu, "Ben sana sorarım o beyaz kodu. Beni dinliyor musun? Sen kiminle konuştuğunun farkıdan mısın? Ben kimim lan? Sorarım sana o beyaz kodu. Ondan sonra yalvarırsın iş yerine geri dönmek için" dedi.

ARKADAŞIN İSMİNİ ALIN
Sağlık çalışanına sesini yükselterek tehditler savuran Ofluoğlu, "Arkadaşın ismini cismini alın bana" ifadelerini kullandı.



AKILLARA KÜFÜRBAZ LÜTFÜ GELDİ


Ofluoğlu'nun sağlık çalışanını sesini yükselterek tehdit etmesi akıllara şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ı getirdi.

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