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    • Güncel
    • 28.10.2021 23:36
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    • 28.10.2021 23:36
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    Zorbalıkta 'İYİ'ler! Meral Akşener'e soru soran vatandaşın üzerine yürüdüler...

    Meral Akşener ve beraberindeki İYİ Partililer gittikleri her yerde zorbalık saçmaya devam ediyor... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Siirt ziyaretinde soru soran bir vatandaş partililerin tepkisiyle karşılaştı. Akşener'in aracına binmesiyle vatandaşın üzerine yürüyen İYİ Partililer, polis ekipleri tarafından durduruldu.

    Zorbalıkta ’İYİ’ler!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu, partililerle bir araya geldi.

    Kurtalan ilçesine geçen Akşener'in yanına giden bir vatandaş, "Siz İçişleri Bakanı'yken Doğu ve Güneydoğu'da kaç faili meçhul cinayet yaşandı?" diye sordu.



    Akşener, "Benim bakanlığım döneminde hiç. Siz beni eleştirebilirsiniz, beni sevmeyebilirsiniz, benden nefret de edebilirsiniz. Ama yalan söylenmesini, iftira atılmasını kabul etmem mümkün değil. Ben 8 ay İçişleri Bakanlığı yaptım. Sayın Soylu'ya göre ben stajyer İçişleri Bakanıyım. Onun için ben ne olduğumu anlayabilmiş değilim. Sayın Soylu'ya göre stajyer bakan olduğuma göre o söylediklerinizi yapmış olmam mümkün değil." yanıtını verdi.



    İYİ PARTİLİLER VATANDAŞIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
    Akşener'in aracına binmesinin ardından bazı partililer soruyu soran vatandaşın üzerine yürüdü. Polis olayların büyümesini engelleyerek vatandaşı bölgeden uzaklaştırdı.



        HDP'Yİ SORAN VATANDAŞ PARTİLİLER TARAFINDAN DÖVÜLMÜŞTÜ
        Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Muğla ziyaretinde Can Özcan isimli vatandaş "HDP ile neden ittifak yapıyorsunuz?" sorusunu sorduğu için partililer tarafından darp edilmişti.

        Mağdur vatandaşı saldırganların elinden polis kurtarmıştı.


        RİZE'DE ESNAFI YUMRUKLADILAR
        Meral Akşener, geçtiğimiz aylarda Başkan Recep Tayyşp Erdoğan'ı skandal bir şekilde bebek katili Netanyahu'ya benzetmiş, bunun üzerine gittiği Rize'de büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

        "Cumhurbaşkanımıza katil diyeni burada istemiyoruz" diyen vatandaşların tepkisine İYİ Partili grup karşılık verince arbede çıkmıştı.

        'SLOGAN ATIP YUMRUKLADILAR'
        Olaylar sırasında İkizdere'de esnaf olan Hüseyin Yılmaz, bir grup İYİ Partili tarafından yumruklanarak darp edildi.
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        Haberler Güncel Zorbalıkta 'İYİ'ler! Meral Akşener'e soru soran vatandaşın üzerine yürüdüler...
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