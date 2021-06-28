İYİ Parti gittiği her yerde zorbalık saçıyor! Muğla Milas'ta Meral Akşener'e HDP'yi soran vatandaş darp edildi





"ENSEME VE GÖĞSÜME VURDULAR"

Milas Polis Merkezi Amirliği'ne giderek ifade de veren Özcan yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bugün yani 28 Haziran günü saat 12:00 sıralarında Milas'ta bulunuyordum. Meral Akşener'i gördüm. Meral Hanım'a bir şey sormak istedim ve kendisi bana buyurun dedi. Ben de kendisine 'Meral hanım ilçemize hoş geldiniz' dedikten sonra 'Meral hanım neden HDP ile kol kola gezenlerle ittifak yapıyorsunuz? Şehitlerimizi hiç düşünmüyor musunuz?' dedim. Bunun üzerine korumalar beni dışarı çıkarmaya çalışırken ben 'Meral hanım size bir şey demiyorum ancak ittifak yaptığınız kişiler terörist' dedim. Bunun üzerine orada bulunan ve kim olduğunu bilmediğim uzun boylu takım elbiseli biri ile siyah takım elbiseli bir kişi bana 'Şerefsiz sen git AKP'den hesap sor' dedi. Sonrasında bana 'A…. şerefsiz, vatan senin gibiler yüzünden böyle' dedi.



"ÜLKEMİ SAVUNUYORUM"

Ben de 'Ben hiçbir partiyi savunmuyorum. Ben ülkemi savunuyorum' dedim. Bu esnada benim enseme ve göğsüme vurdu. Sonrasında araya polisler girerek beni korudular ve oradaki polis de dudağından yaralandı. Ben bu şahısların kesinlikle polis olduğunu düşünmüyorum. Bu şahıslar Meral hanımın yanından gelerek bana bu hareketi yaptı ve bana hareket ettiler. Beni darp ederek bana hakaret eden ismini bilmediğim bu şahıslardan davacı ve şikayetçiyim"



Mağdur vatandaş olay ardından hastaneye götürülerek ilk tedavisi yapıldı. Özcan, şikayetçi oldu.