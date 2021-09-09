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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Samsun'da sert Netanyahu tepkisi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Samsun'da sert Netanyahu tepkisi!
09.09.2021 10:51
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Geçtiğimiz aylarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı bebek katili Netanyahu’ya benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepkiler devam ediyor. Akşener’in Samsun’da yaptığı esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş, “Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzettiniz ben buna çok içerlendim. Niçin böyle bir benzetme yaptınız” diye sordu.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'un Çarşamba ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Ziyareti sırasında sohbet ettiği esnaflardan biri, 'Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzettiniz ben buna çok içerlendim. Niçin böyle bir benzetme yaptınız?'' sorusunu yöneltince, Akşener ''Ama benim o sözlerimi yeniden dinle. O zaman ne yapmak istediğimi anlarsın.'' cevabını vermekle yetindi .

''CUMHURBAŞKANIMIZI NEDEN NETANYAHU'YA BENZETTİNİZ''
AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş, Akşener'e ''Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzettiniz ben buna çok içerlendim. Niçin böyle bir benzetme yaptınız?'' diye sordu. Vatandaş, "Ben bu soruyu soruyorum, belki de linç edileceğim ama burada garantörüm Meral Akşener'dir. Ben size oy vermek istiyorum, belki de Türkiye'nin ikinci seçilmiş kadın cumhurbaşkanı olacaksınız. Gittiğiniz yerlerde hep bir linç ve kaos ortamı oluşturuluyor." diye ekledi.

"BENZETME DEĞİLDİ AMA ÖYLE İNANIYORSAN SAYGI DUYARIM"
Akşener ise şu yanıtı verdi:

"Netanyahu kanlı bir diktatördür başka bir şey, Fetullah Gülen bir terör örgütünün başıdır. PKK ayrılıkçı bir terör örgütüdür. Her birini sayarım. Benim konuşmamı dikkatle okursan ne dediğim açık. Benzetme değildi. Sen öyle inanıyorsan ben sana saygı duyuyorum.''

"İKNA OLMAZSAN CAN BAŞ ÜSTÜNE, SEÇMEN VELİ NİMETTİR"
Akşener, "Sevgili kardeşim, sevgili oğlum, sen bir seçmensin. Ben de bir siyasetçiyim. Ben senin oyunu istemeye geldiğim gün, senin bana canının istediği söylemek, sormak hakkındır. Ben bu dükkanın içinde 'iktidarı yermiyorum, kendi partimi övmüyorum' diye başladım. Dükkan içinde bunu yapmıyorum.

Sizden oy istemeye geldiğimde kıyma yapabilirsin. Sen bana bunlara sorup bunlara kanaat olarak ve hüküm cümlesi olarak koydun. Ben de diyorum ki saygı duyuyorum. Ama benim o sözlerimi yeniden dinle. O zaman ne yapmak istediğimi anlarsın. Ama ikna olmazsan can, baş üstüne. Çünkü seçmen veli nimettir." yanıtını verdi.

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