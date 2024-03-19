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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Mart 2024, 17:34 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024, 17:34

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Muhittin Böcek'e sert sözler: Kefil olduklarım yamuk çıktı partiye ellerini değil gövdelerini koymuşlar

31 Mart yerel seçimlerine hür ve müstakil girme kararının ardından partisine Ekrem İmamoğlu tarafından ‘kurumsal operasyon’ çekildiğini söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iddiasını seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Serik’te de devam ettirdi. Akşener, Ekrem İmamoğlu’nu ve CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’i kastederek “Ayrı girmeye karar verdiğimiz andan itibaren büyükşehir belediye başkanlarının partimizin içine ellerini değil gövdelerini koyduklarını gördük” dedi. Akşener Kovid-19 sürecinde Böcek’in parti tarafından yalnız bırakıldığını ifade ederek, “Hasta bir insana bu yapılmaz dedim. Karşılığı ne oldu. Partimin içinde ne kadar hadi eyvallahcı arkadaş varsa almak oldu” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu için kullandığı “kefil olduklarım yamuk çıktı” sözlerini Muhittin Böcek’e de kullanan Akşener, “Ya dümencilere ya da dürüstlere ya namertlere ya da mertlere oy vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerden CHPli Ekrem İmamoğlu ve Muhittin Böceke sert sözler: Kefil olduklarım yamuk çıktı partiye ellerini değil gövdelerini koymuşlar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Muhittin Böcek'e sert sözler: Kefil olduklarım yamuk çıktı partiye ellerini değil gövdelerini koymuşlar

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