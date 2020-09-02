İşte Meis Adası'ndaki Yunan askerleri! Son dakika olarak duyurdular

02.09.2020 16:02

Yunanistan'ın "yeni bir korsanlık örneği" sergileyerek Meis Adası'na asker çıkarmasının ardından bölgedeki tansiyon giderek yükseliyor. Geçtiğimiz günlerde AFP'nin servis ettiği fotoğrafların ardından, adadaki Yunan askerleri bir kez daha görüntülendi.

Son günlerde Doğu Akdeniz'de sular iyice ısınırken, bölgede yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis adasına indiğini duyurmuştu.

Bölgede yaşanan bu gelişme sonrası hareketlilik artarken, Meis Adası'ndaki Yunan askerleri bu kez TRT ekipleri tarafından görüntülendi.

TRT muhabiri Hüseyin Günay şu bilgileri paylaştı:

"Bize 2 kilometre uzaklıktaki o noktayı TRT World ekibi tele objektif ile görüntüledi. Askeri araç yüksek tepeye çıkıyor ve Yunan bayrağı altındaki noktaya ilerliyor.

Özellikle bölgede hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle, buharlaşmanın fazla olduğundan, ada çevresini yakından görüntülemek pek de mümkün olmuyor."

Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.