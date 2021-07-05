İşte CHP'nin sistematik yalan ve iftira organizasyonunun şeması!

Son zamanlarda CHP kaynaklı yalanlar, yandaş medya tarafından basına servis ediliyor, Millet İttifakı ve dostları tarafından dillendiriliyor, hatta eli kanlı terör örgütleri elebaşları tarafından bile destekleniyor. CHP'nin sistematik yalan ve iftira organizasyonu A Haber canlı yayınında ele alındı. Şemada, FETÖ'cü isimlerin de yalana çanak tutmak için sıraya girdiği görüldü.

CHP medyasının sistematik yalan ve iftira organizasyonu deşifre oldu. A Haber canlı yayınında ele alınan "yalan üretim merkezi" analizinde; BBC, DW, Cumhuriyet, Tele1, Halk TV, OdaTV, Gerçek Gündem, Sözcü, T24 gibi medya kuruluşlarının yalanı servis eden basın ve medya organlarının başında olduğu vurgulandı.



ELEBAŞLARI DESTEKLİYOR

Fetullah Gülen, Mustafa Karasu, Salih Müslim, Duran Kalkan, Murat Karayılan gibi terör örgütü elebaşlarının yalanları desteklediği belirtildi.



FETÖ'CÜLER KUYRUKTA!

Yalanların sosyal medya propagandasını yapan isimler arasında Can Dündar, Cevheri Güven, Adem Yavuz Arslan, Emre Uslu, Said Sefa gibi Türkiye düşmanı isimlerin olması dikkat çekti.



MİLLET İTTİFAKI ÇANAK TUTUYOR!

Yalanların propagandasını üstlenen siyasetçilerin ise Millet İttifakı bileşenleri ve dostları olduğu görüldü.