İşte Batı'nın Soykırım arşivi! Geçmişleri karanlık olaylarla dolu...

Sözde Ermeni soykırımını diline dolayıp Türkiye'yi hedef alan Batı'nın soykırım arşivi oldukça kabarık. Ermenileri siyaset malzemesi haline getirerek Türkiye'yi zan altında bırakmak isteyen Batılı ülkeler Libya, Ruanda, Cezayir ve dünyanın farklı bögelerinde birçok insanlık suçu işledi. İşte Batı'nın soykırımlarıla dolu geçmişi...
Sözde Ermeni soykırımını diline dolayıp Türkiye'yi hedef alan Batı'nın soykırım arşivi oldukça kabarık. Ermenileri siyaset malzemesi haline getirerek Türkiye'yi zan altında bırakmak isteyen Batılı ülkeler Libya, Ruanda, Cezayir ve dünyanın farklı bögelerinde birçok insanlık suçu işledi. İşte Batı'nın soykırımlarıla dolu geçmişi...