İşte Ayasofya Camisi'ne karşı çıkan "Konstantinopol bekçileri"...

11.07.2020 16:23

Peygamber övgüsüne mazhar olmuş İstanbul'un Fatih'inin emaneti olan Ayasofya'nın 86 yıl sonra müze statüsünden çıkarılarak camiye çevrilmesi batıya çalışan bazı kalemşörleri rahatsız etti. Nefretlerini sosyal medya hesaplarından kusan isimlerin, paylaşımları "yuh artık" dedirtti. Ayasofya'nın ibadete açılmasına karşı çıkanlar arasında Orhan Pamuk, Elif Şafak, Yılmaz Özdil ve Nevşin Mengü gibi isimlerin tepkileri gerçek hüviyetlerini gözler önüne seriyor.

Türklerin belki de en büyük yöneticisi olan Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 86 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı.

Karar Türkiye'de ve Müslüman dünyasında büyük sevinçle karşılandı. Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan eski Türkiye'nin burjuvazisi de açık açık bu duygularını dile getirmeye başladı.

Kim kiminle beraber...

ELİF ŞAFAK

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Eyüp Can Sağlık'la geçmişte olan evliliği nedeniyle FETÖ'nün gelini olarak da bilinen yazar Elif Şafak, Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasına da karşı çıktı.

Sosyal medya platformu Twitter'dan yazan Elif Şafak, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi çok yanlış ve tamamen siyasi çıkarlar için verilmiş bir karar. Bu toprakların tarihine saygısızlık, insanlık mirasına ve farklı kültürlere saygısızlık. Kapıları herkese eşit şekilde açık bir müze olmalıydı bu değerli mekan." dedi.

YAVUZ BAYDAR

FETÖ ve BAE destekli Ahval haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Baydar, "Geçmiş olsun Türkiye... Bu karar belki Laik Türkiye'nin temellerine atılmış bir dinamit olmayabilir. Çünkü denilebilir ki; zaten ülkede inanç kimliklerine saygılı bir laisite hiç olmamıştı.

Ama şu gayet açık; bu karar Türkiye'nini çok kimlikli, çok kültürlü imajına, bir dünya metropolü olan İstanbul'un çok katmanlı tarihine vurulan sert bir, ölümcül bir hançer darbesidir.

1934'te alınan müze kararının hunhar bir İslamcılık ve oy devşirme amaçlı bir popülizm uğruna lav edilmesinin anlamı da çok açıktır. Türkiye bugünden itibaren fiilen, tekçi bir İslam cumhuriyetidir." ifadelerini kullandı.

NEVŞİN MENGÜ

Gazeteci Nevşin Mengü, Ayasofya kararı için "İktidar yarattığı düşmanlara karşı zafer kazanma duygusuna bağımlı hale geldi, tabanını ve kendini de bir arada tutmak için devamlı olarak bu duyguya ihtiyaç duyuyor. Ayasofya kararı da bu doğrultuda alınmış yanlış bir karar" dedi.

Mantık dışı yorumla Mustafa Kemal'in kararını överek Başkan Erdoğan'ı suçlamaya devam eden Mengü, "Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi kararı verilen kurtuluş mücadelesi sonrası özgüven kararıydı. Kurtuluş savaşının muzafferleri İstanbul'a sahip olduklarına emindi. Şimdi verilen karar ise iktidarın özgüvensizliğini yansıtıyor" sözlerini sarf etti. Müzeye dönüştürme kararı bir özgüvenli bir meydan okumaydı, ama kime...

ORHAN PAMUK

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk da, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına ilişkin,

"Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek, dünyanın geri kalanına 'artık seküler değiliz' demektir" yorumunda bulundu.

YILMAZ ÖZDİL

Bodrum'daki kaçak ve lüks villasıyla gündemi meşgul eden Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesine karşı nefretini kustu. Sosyal medya hesabından beyin yakan bir görsel paylaşan Özdil kararı küçümsedi.

EMİN ÇÖLAŞAN

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, "Geçmiş olsun Ayasofya" başlıklı bugünkü yazısında, Mustafa Kemal'in müze yapma kararını övüp "Sıra en sonunda Ayasofya'ya geldi... Bu olay akıl alır gibi değil." dedi. Öfkesine yenik düşen Çölaşan Fatih Sultan Mehmet'in vakıf senedini küçümseyip Başkan Erdoğan'ın oy için yaptığını iddia ederek seçmeni aşağıladı.

BASKIN ORAN

Siyaset Bilimci Baskın Oran, Ayasofya'nın ibadete açılmasını "Bu bir sıkışmışlık. Eldeki son barut harcandı artık.

Şimdi patladı bakalım ne olacak? Barut bitti. Sadece dış barut kaldı. Suriye ve Libya"

diye değerlendirdi. Oran'ın bu skandal yorumu sosyal medyada büyük tepki topladı.

YANARDAĞ'DAN SKANDAL SÖZLER: HUKUK AYAKLAR ALTINDA!

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Ayasofya'nın ibadete açılmasına

"Sultan Ahmet'i dolduramayanlar Ayasofya tuzağını kurmasınlar. Bu karara Atatürk devrimlerini hiçe sayan, hukuku ayaklar altına alan bir karardır. Danıştay, Cumhuriyeti iptal mi edecek?" Yorumunda bulundu.

GAZETECİ ZAFER ARAPKİRLİ

Sık sık yaptığı skandallarla gündeme gelen Gazeteci Zafer Arapkirli, Ayasofya'nın ibadete açılma kararı için "KILIÇ... Ben diyorum "Kültür Mirası" O diyor "Kılıç Hakkı" Neyi tartışacaksın bu kafa ile?" paylaşımında bulundu.

KAÇAK FETÖ'CÜ EMRE USLU

Ayasofya Camii'nin ibadete açılması, FETÖ'cü firari Emre Uslu'yu rahatsız etti.

Vatan haini firari Emre Uslu, Danıştay'ın kararının ardından, skandal bir paylaşım yaptı.

Ayasofya Camii'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygısızlık yapan hain FETÖ'cü, tepki çeken bir photoshop görüntüsü paylaştı.