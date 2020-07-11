Başkan Erdoğan'dan Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’nde flaş Ayasofya mesajı

11.07.2020 16:53

Son dakika haberi... Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan ve Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı. Törende konuşan Erdoğan, "Ayasofya'nın ibadete açılması kararlığımızın sonucudur. Kimin ne dediğine değil milletimizin dediğine baktık" dedi. Başkan Erdoğan, "- Kuklalarla değil kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Ne terör örgütleri ne kısır gündemler ne diğer tuzaklar işe yarayacak. Kural, kaide tanımadan ekonomimizi hedef alanlar bizi piyasa kurallarını ihlalle suçlayabiliyor. Hedefimize ulaşana kadar çalışmaya, üretmeye, inşaya, ihyaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

- Aziz Milletim, kıymetli Siirtli, Bitlisli ve Vanlı kardeşlerim, ekranları başında bizi izleyenler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

- Bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Köprümüzün ve yollarımızın yapıldığı yer ülkemizin en zorlu coğrafyalarından biridir. Türkiye'nin dört bir yanını kara ve demiryollarıyla, tüneller ve geçitlerle donatırken böylesine zorlu coğrafyaları ihmal etmedik.

- Türkiye'nin karayolu uzunluğu iktidara geldiğimizde 6 bin 100 kilometreydi, biz bunu 27 bin 300 kilometreye taşıdık. Biliyorduk ki, yol medeniyettir, su medeniyettir ve dolayısıyla buna devam etmemiz gerekiyor. Yapımı biraz uzunca sürse de sonunda bölgemizi ve şehirlerimizi birbirine bağlayan köprümüzü tamamladık.

- Bu köprüyle ilçelerimiz arasındaki ulaşımı hem kolaylaştırdık hem de 8 km kısaltarak ekonomimize katkı sağlamış oldu. Tamamen Türk mühendis ve işçilerin eseri olan köprünün malzemeleri de tamamen Türkiye'de üretilmiştir. Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk

- Türkiye'nin kararlı yürüyüşü birilerini rahatsız ediyor. Gerek içeride gerek dışarıda saldırıların artması bu rahatsızlığın tezahürü. İstiyorlar ki Türkiye hakkını aramasın, kimseyle rekabete kalkışmasın. Bunların anlamadığı artık o eski Türkiye'nin geride kaldığıdır. Bu mücadelede yeni tuzaklarla karşılaşıyor, yeri geldiğinde kayıplar da veriyoruz ama asla yılmıyor, yolumuzdan dönmüyoruz.

- Kuklalarla değil kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Ne terör örgütleri ne kısır gündemler ne diğer tuzaklar işe yarayacak. Kural, kaide tanımadan ekonomimizi hedef alanlar bizi piyasa kurallarını ihlalle suçlayabiliyor. Hedefimize ulaşana kadar çalışmaya, üretmeye, inşaya, ihyaya devam edeceğiz.

- İçeride ve dışarıda kimin hangi safta durduğunu gördükçe, neyi nasıl yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Türkiye hangi konuda taviz verdiyse zararlı çıkmıştır. Hangi konuda ilkeli, onurlu, kararlı durduysa evet bedelini ödemiştir ama sonunda kazanmıştır. Ayasofya'nın yeniden camiye döndürülmesi işte bu kararlığımızın sonucudur. Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık.





Başkan Erdoğan'ın öncesinde açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şunları ifade etti;

* Yeni yol ile Beğendik'ten Pervari'ye seyahat süresi 15 dakikaya düşüyor. İran'dan gelen yük kamyonları Irak'a 6 saatte değil sadece 3 saatte ulaşacak. Van'dan Pervari'ye 5 saati bulan seyahat süresi ise 2 saate inecek.

* Projemizle tarihi ipek yol güzergahını yeniden hayata geçiriyoruz. Bu projenin yapılmaması için şer odakları ellerinden geleni artlarına koymadılar. Sayısız tehdit savurdular. Biz de milletimizden aldığımız güçle yılmadık, nihayetinde bugün bu dev tesisin açılışın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah'ın izniyle artık artık korkarak çıkılan yolculuklar tarihe gömülüyor.

* Tasarımından proje ve inşasına kadar yerli mühendis ve işçilerle yapılan köprüde yüzde yüz yerli malzeme kullanılmıştır.

BOTAN ÇAYI BEĞENDİK KÖPRÜSÜ HAKKINDA

Beğendik Köprüsü, Bitlis'in Hizan ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi arasında, Botan Çayı üzerine inşaa edildi.

Van ile Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresinin 5 saatten 2 saate düşüren Beğendik Köprüsü hizmete açıldı. Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Botan Çayı Beğendik Köprüsü 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü ünvanını aldı.





11 Temmuz'da (bugün) hizmete girecek Beğendik Köprüsü projesi bölgede hem ekonomik kalkınmayı sağlayacak hem de birliği beraberliği artıracak.

Beğendik Köprüsü'nün 120 metrelik 2 adet kenar açıklığı ile toplam 450 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde inşaa edildi. Botan Çayı Beğendik Köprüsü 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü oldu.





Beğendik Köprüsü'nü de içinde barındıran 72 kilometrelik Küçüksu-Hizan Ayrımı-Pervari İl Yolu da açıldı.

2014 yılında yapım çalışmalarına başlanan Beğendik Köprüsü 210 metre orta açıklığı ve dengeli konsol sistemiyle, Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı kutu kesitli ard germeli köprüsü oldu.





Yapım çalışmaları boyunca 255'i Beğendik Köprüsü'nde olmak üzere toplam bin 25 personel istihdam edildi.