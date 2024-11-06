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İşte annesinin kafasını kesen caninin son sözleri
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İşte annesinin kafasını kesen caninin son sözleri

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 17:46 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 17:46

İstanbul Bağcılar’da annesinin kafasını keserek sokağa atan Ali Sayan isimli şahsın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanığın ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan’ ise 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Duruşmada Ali Sayan'a son sözü de soruldu.

İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek sokağa atan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Bağcılar'da 25 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda Ali Sayan (28), annesi Havva Sayan'ı (58) 13 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Sayan, daha sonra annesinin ellerini, ayaklarını ve kafasını kesmişti. Sayan, annesinin kafasını çevredeki insanlara gösterdikten sonra balkondan aşağı atmıştı. Tutuklanan Ali Sayan'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya bağlandı.

SON SÖZÜ SORULDU

Duruşmada son sözü sorulan sanık Ali Sayan, "Ben olayı bilerek yapmadım" dedi. Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme, Ali Sayan'ın 'üstsoydan akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan' ise 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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