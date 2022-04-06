RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları İstanbul'da toplu ulaşıma yeni zam! Yüzde 40'lık zam sonrası öğrenci-tam akbil fiyatları ne kadar oldu? Yeni zamlı fiyatlar...

İstanbul'da toplu ulaşıma yeni zam! Yüzde 40'lık zam sonrası öğrenci-tam akbil fiyatları ne kadar oldu? Yeni zamlı fiyatlar...

İstanbul'da toplu ulaşıma yeni zam! Yüzde 40'lık zam sonrası öğrenci-tam akbil fiyatları ne kadar oldu? Yeni zamlı fiyatlar...
06.04.2022 11:21 - Son Güncelleme: 06.04.2022 11:28

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:02
İBB'den itiraf geldi
Haber 02:36
Tekerlekli sandalyeye...
Haber 01:10
Erdoğan, Japonya Başbakanı...
Haber 02:05
Şebnem Şirin'i vahşice...
Haber 02:52
'İBB işe alımlarda güvenlik...
Haber 06:40
Kilit isim Yeşil
Haber 03:04
Avcılar'da inşaat yanındaki...
Haber 01:41
Meteoroloji’den 17 ile sarı...
Haber 02:31
Vatandaşla iftar
Haber 00:31
Denizli'de FETÖ operasyonu: 12...
Haber 13:34
Macaristan'daki 6'lı...
Haber 01:02
Başkan Erdoğan'dan kritik...

Son dakika haberine göre, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Zam sonrası öğrenci aylık akbil ne kadar oldu? Tam elektronik bilet fiyatı ne kadar? Aylık akbil tam abonman ücreti ne kadar? İlk aktarma ücreti ne kadar? Sarı taksi açılış ücreti ne kadar? Sarı taksi kısa mesafe ücreti ne kadar? Minübüs indi-bindi ücreti ne kadar oldu? Okul servisi ilk 1 kilometre ücreti ne kadar oldu? Personel servis ücreti ne kadar oldu? Taksi dolmuş (Kadıköy-Bostancı) ücreti ne kadar oldu? İşte yeni zamlı fiyatlar...

Haber Videoları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi.

YÜZDE 40 ZAM
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi.

Yapılan müzakerelerin ardından bu teklif kabul edildi.

İŞTE YENİ TARİFE
Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.


UKOME kararları ile 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olan toplu ulaşım ücretleri şöyleydi:

-1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren tarife ile tam bilet 5.48 lira, öğrenci bileti 2.66 lira

- Öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 lira, tam aylık kart 430 lira, aylık öğrenci kartı 78 lira, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira

-Taksilerde ise açılış ücreti 7 lira, kısa mesafe 20 lira

SON DAKİKA