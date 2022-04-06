Son dakika haberine göre, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Zam sonrası öğrenci aylık akbil ne kadar oldu? Tam elektronik bilet fiyatı ne kadar? Aylık akbil tam abonman ücreti ne kadar? İlk aktarma ücreti ne kadar? Sarı taksi açılış ücreti ne kadar? Sarı taksi kısa mesafe ücreti ne kadar? Minübüs indi-bindi ücreti ne kadar oldu? Okul servisi ilk 1 kilometre ücreti ne kadar oldu? Personel servis ücreti ne kadar oldu? Taksi dolmuş (Kadıköy-Bostancı) ücreti ne kadar oldu? İşte yeni zamlı fiyatlar...