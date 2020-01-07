İstanbul'da şiddetli fırtına ve yağış! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi 07.01.2020 13:54

İstanbul sağanak yağışlara ve fırtınaya teslim oldu. İstanbul'da 2 gündür etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle 108 çatı uçtu, 128 ağaç devrildi, 3 istinat duvarı çöktü. Deniz ulaşımının zaman zaman durma noktasına geldiği kentte hava trafiği de felç olmuş durumda. Rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda uçaklar rötarlı iniş-kalkış yaparken Sabiha Gökçen’de pistten çıkan bir uçak nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu.

İstanbul'da dün sabah başlayan ve geceden bu yana etkisini arttıran şiddetli rüzgar ve fırtına birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi.

Deniz ulaşımının zaman zaman durma noktasına geldiği kentte hava trafiği de felç olmuş durumda. Rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda uçaklar rötarlı iniş-kalkış yaparken Sabiha Gökçen'de pistten çıkan bir uçak nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Kentte bir çok ilçesinde evlerin ve iş yerlerinin çatısını uçuran şiddetli rüzgar caddelerde ağaçları devirdi. Seyir halindeki bir kamyonetin kasasının da uçtuğu kentte trafik de rüzgardan nasibini aldı.

108 ÇATI UÇTU, 128 AĞAÇ DEVRİLDİ, 3 DUVAR ÇÖKTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kentte iki gündür süren fırtınanın bilançosunu açıkladı.

Açıklamaya göre; İstanbul'da 2 gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle şehrin birçok noktasında metrekareye 100 kilogram civarında yağış düştü. Yağmur nedeniyle 61 ayrı noktada göllenme ve su baskını oluşurken 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü. Rüzgar nedeniyle 128 ağaç yıkılırken 8 araç da hasar gördü.

METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Pazar günü akşam saatlerinden en fazla yağışı metrekareye 108.6 kilogram ile Eyüpsultan Hamidiye'ye düştü. Şişli'de metrekareye 100 kilogram yağış düşerken Beykoz'da bu rakam 92 kilogram olarak ölçüldü. Barajlardaki doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 43,77'ye ulaştı.

RÜZGARIN HIZI 104.4 KİLOMETREYE ULAŞTI

En yüksek rüzgâr hızları Kartal Aydos 104.4km/s, Beykoz Anadolu Feneri 97.7km/s, YSS Köprüsü 92.1km/s olarak ölçüldü.