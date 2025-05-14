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Daltonlar Çetesi’ne operasyon: 16 kişi gözaltında
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Daltonlar Çetesi'ne operasyon: 16 kişi gözaltında

Giriş Tarihi: 14.05.2025 19:49:01 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 19:58:49

Uşak’taki kuyumcu saldırısıyla başlayan soruşturma, uluslararası bağlantıları olan “Daltonlar” suç örgütüne uzandı. İstanbul’da hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında cinayet zanlısı ve yasa dışı bahis organizatörlerinin de bulunduğu 16 kişi yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, çalıntı motosiklet ve takip cihazı ele geçirildi. İşte detaylar...

İstanbul ve Uşak polisinin ortak çalışmasıyla, uluslararası suç örgütü "Daltonlar"a yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Cinayet, silahlı saldırı ve yasa dışı bahis gibi suçlarla anılan örgüte ağır darbe vuruldu.

Kuyumcu Saldırısı İpliği Çözdü
12 Mayıs'ta Uşak'ta bir kuyumcuya yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonrası yakalanan iki şüphelinin, Rusya'da cezaevinde bulunan Berat Can Gökdemir liderliğindeki "Daltonlar" çetesiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bu bilgi, polisin örgüte yönelik kapsamlı bir operasyon başlatmasına neden oldu.

Hedefte Hücre Evleri ve Çiftlik Evi Vardı
İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Uşak KOM ekiplerinin ortak yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, çeteye ait Esenyurt ve Esenler'deki hücre evleri ile Arnavutköy'deki bir çiftlik evi tespit edildi.

Cinayet Zanlısı da Gözaltında
Gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, Bakırköy'de bir otelde işlenen cinayetin şüphelisi, Bahçelievler'de M.B.'yi yaralayan kişi ve Beylikdüzü'nde bir işyerini kurşunlayan saldırgan da dahil olmak üzere 16 kişi gözaltına alındı.

Cephanelik ve Teknolojik Cihazlar Ele Geçirildi
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, eylemlerde kullanılan 2 çalıntı motosiklet, 1 takip cihazı, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 20 bilgisayar ve 59 adet fişek ele geçirildi.

Suç Geliri: Yasa Dışı Bahis Ağı
Gözaltına alınanlar arasında, örgütün en büyük gelir kaynaklarından biri olan yasa dışı bahis operasyonlarını yönettiği tespit edilen şüpheliler de bulunuyor. Şüphelilerin sorguları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sürüyor.

Emniyetten Kararlılık Mesajı
İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin aralıksız süreceği vurgulanarak, halkın huzur ve güvenliği için operasyonların devam edeceği belirtildi.

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