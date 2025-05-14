SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Esenyurt’ta yaya geçidinde yayaya dayak!
Haberler Haber Videoları

Esenyurt’ta yaya geçidinde yayaya dayak!

Giriş Tarihi: 14.05.2025 17:01:29 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 17:11:29

Esenyurt’ta yaya geçidinden geçmek isteyen bir genç, otomobil sürücüsünün saldırısına uğradı. Tekmelerin havada uçuştuğu anlar motokuryenin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan gençle seyir halindeki otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yol verme nedeniyle çıkan kavgada karşıya geçmeye çalışan genç, sürücünün saldırısına uğradı. Yayaya tekme atan otomobil sürücüsü çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. O anlar saniye saniye motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Mayıs Pazartesi günü öğle saatlerinde Piri Reis Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yolda ilerleyen otomobil sürücüsü yaya geçidindeki gençle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada otomobil sürücüsü yayaya hakaretler savurdu ardından da tekme attı. Gence küfür etmeye devma eden otomobil sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Gencin yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Sürücü otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Kavga anları o sırada yoldan geçmekte olan bir motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

SIRADAKİ VİDEO
Bartın'da alkollü sürücü dehşeti! Ters yöne girip küçük çocuğu ezdi - Kaza anı kamerada!
14.05.2025Çarşamba
Yalova'da 4 araçlı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
14.05.2025Çarşamba
Başkan Erdoğan: ''Kayyum uygulamaları yeniden istisna haline gelecek''
14.05.2025Çarşamba
Fenomen Mekselina skandalı Müge Anlı’da patladı! 4,5 milyonluk tuzak olayında Mekselina'nın geçmişinden “İstismar Yalanı” ifşa oldu!
14.05.2025Çarşamba
Müge Anlı Mekselina olayında şok itiraf: ''Otelde cinsel istismara uğradım''
14.05.2025Çarşamba
Bunlar da Var
Ankara Etimesgut’ta feci kaza... Otomobil sondaj makinesine çarptı: 2 ölü! 00:49
Otomobil sondaj makinesine çarptı: 2 ölü!
13.05.2025Salı
Sultanbeyli’de feci kazada vefat eden 4 yaşındaki Elif’e acı veda! Feci kaza anı kamerada! 03:58
4 yaşındaki Elif'e acı veda! Feci kaza anı kamerada!
13.05.2025Salı
Gümüşhane Kelkit’te trafik kazası... Araç dereye devrildi: 1 ölü, 4 yaralı! 00:23
Gümüşhane’de hafif ticari araç dereye devrildi: 1 ölü, 4 yaralı!
13.05.2025Salı
Vefan eden Balık Ayhan son yolculuğuna uğurlandı! 06:17
Vefan eden Balık Ayhan son yolculuğuna uğurlandı!
13.05.2025Salı
CANLI YAYIN