İstanbul'da maganda dehşeti! Ufuk Uras'ın yeğeni veteriner Arda Erdabak komalık oldu | O anlar kamerada

ÖDP'nin kurucusu ve eski milletvekili olan Ufuk Uras'ın veteriner yeğeni Arda Erdabak dün akşam İstanbul'da dehşeti yaşadı. Bir köpeğe yardım etmek için kliniğine giderken trafikte iki magandanın saldırısına uğrayan Erdabak beyin kanaması geçirdi ve yoğun bakıma kaldırıldı.

İstanbul Esenyurt'ta oturan veteriner Arda Erdabak (31), hasta bir köpeğe acil müdahalede bulunmak için dün saat 01.00'de otomobiliyle Büyükçekmece'deki kliniğine doğru yola çıktı. Esenyurt'taki Süleyman Demirel Caddesi'nde, bir otomobildeki iki kişiyle yol verme tartışmasına girdi.

Arda Erdabak'ın otomobilinin önünü kesen iki kişi, Erdabak'ı aşağı indirerek öldüresiye dövdü. Baygınlık geçiren Arda Erdabak yoldan geçenler tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

UYUTULUYOR

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Arda Erdabak yoğun bakıma alınarak uyutuldu. Arda Erdabak'ı ağır yaralayan Deniz G. ve Ahmetcan G. araç plakaları ve tanık ifadeleri üzerinden yapılan çalışmayla sabaha karşı evlerinde yakalandı. Deniz G. ve Ahmetcan G., Emniyet'teki işlemlerinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

'HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR'

Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) kurucusu ve eski milletvekili Ufuk Uras, yeğeni Arda Erdabak'ın sağlık durumu hakkında şunları söyledi: "Beyin kanamasıyla hayati tehlikesi sürüyor. Karınca incitmez Arda, bir köpeğin canını kurtarmak isterken canından olmak üzere. Şu an uyutuluyor, beyinde kanama durduruldu ama ödem var. Burun kırılmış, dudak parçalanmış. Bu nasıl bir canilik böyle?"