SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024, 13:22 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024, 13:22

İstanbul'da lüks otomobil operasyonu!

İstanbul’da otomobil kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, yurt dışından Türkiye’ye turistik amaçla getirilen ancak yasal süresi bitmesine rağmen çıkış yapmayan ve usulsüz yöntemle satışı yapılan piyasa değeri yaklaşık 60 milyon lira değerinde 17 lüks otomobil ele geçirildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, emniyette sergilenen otomobiller havadan görüntülendi.

İstanbul'da otomobil kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, yurt dışından Türkiye'ye turistik amaçla getirilen ancak yasal süresi bitmesine rağmen çıkış yapmayan ve usulsüz yöntemle satışı yapılan piyasa değeri yaklaşık 60 milyon lira değerinde 17 lüks otomobil ele geçirildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, emniyette sergilenen otomobiller havadan görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye turistik amaçla yolcu ile getirilen bazı lüks araçların, yasal süresi içerisinde çıkış yapmadığını belirledi. Ekipler, araçlardan bir kısmının şase numaraları değiştirilerek sahte evraklarla tescil işlemi yapılıp Türkiye plakası çıkarıldığını belirledi. Araçlarla ilgili detaylı araştırma yapan ekipler, ele geçirilen araçların bazılarının Almanya, İsveç ve Polonya'da İnterpol tarafından çalıntı kayıtlarının bulunduğunu ortaya çıkardı.

ARAÇLAR EMNİYETTE SERGİLENDİ

Ekipler aktif şekilde kullanılan araçları ve şüphelileri tespit ederek operasyon düzenledi. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yaklaşık 60 milyon lira değerinde 17 lüks otomobil ele geçirildi. Araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Sergi havadan da görüntülendi.

SIRADAKİ VİDEO
Üsküdar-Samandıra Metrosu'nda son durum ne? Üsküdar Metro arızası 2 gündür çözülemedi! M5 hattında vatandaşın mağduriyeti kamerada!
24.04.2024Çarşamba
ARİFİYE KAZA haberi: Otomobil, PTT kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı!
24.04.2024Çarşamba
Uğur Dündar'a babalık davasında Suphiye Orancı'nın kuzeninden Çınar Otel itirafı
24.04.2024Çarşamba
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kalkınma Yolu'nda kritik tarihi açıkladı | X hala temsilci atamadı: Yeni yaptırım yolda
23.04.2024Salı
Korhan Berzeg bulundu mu? Uzman ekipler bölgeyi alt üst etmişti... Gönen'de iskelet parçaları bulundu! Biri kartvizit mi bıraktı?
23.04.2024Salı
Bunlar da Var
Eskişehir’de Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı! 00:46
Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı!
25.04.2024Perşembe
İZLE I Trabzonspor 3 - 2 VavaCars Fatih Karagümrük GENİŞ ÖZET 09:37
Trabzonspor 3 - 2 Karagümrük (GENİŞ ÖZET)
25.04.2024Perşembe
Batman’da DEM Parti il binasına terör baskını! 01:36
DEM Parti il binasına terör baskını!
25.04.2024Perşembe
İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e İsrailliler saldırdı | O anlar kameraya böyle yansıdı... 01:28
İsrailli Bakana halkından dayak!
25.04.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA