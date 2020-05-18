Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda virüs bulaşında aktivitenin etkisi, virüs bulaşında klima etkisi ve virüs yayılımında en riskli aktivitelere ilişkin bilgileri aktardıktan sonra A Haber canlı yayınına bağlandı. Ceyhan, Virüs en çok nerede yayılıyor? Toplu aktiviteler ne kadar riskli? Virüs sıcakta etkisini kaybeder mi? sorularına dair açıklamalarda bulunup İstanbulluları ''"İstanbul'da her yüz kişiden 1 buçuğu virüs taşıyor'' cümlesiyle uyardı.
"İstanbul'da her yüz kişiden 1 buçuğu virüs taşıyor'' Prof. Mehmet Ceyhan'dan virüsle ilgili çarpıcı açıklamalar
18.05.2020 12:40
- "İstanbul'da her yüz kişiden 1 buçuğu virüs taşıyor'' Prof. Mehmet Ceyhan'dan virüsle ilgili çarpıcı açıklamalar
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