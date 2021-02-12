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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı
12.02.2021 13:48
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen ve örgütte yer aldıklarına dair haklarında beyan bulunan, farklı meslek gruplarına mensup 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen ve örgütte yer aldıklarına dair haklarında beyan bulunan, farklı meslek gruplarına mensup 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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