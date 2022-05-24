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İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a operasyon! Gözaltılar var

İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a operasyon! Gözaltılar var
24.05.2022 11:22

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Son dakika haberi... Güvenlik güçlerimiz teröristlerin başını ezmeye devam ediyor. İstanbul’da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ’a düzenlenen operasyonda dört kişi gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.


İki terör örgütüne üye olan ve maddi destek vererek finans sağlayan 2'si yabancı uyruklu dört kişinin adreslerine Özel Harekat destekli baskın yapıldı.


A.M.S., A.M.S., O.Z. ve A.M. isimli dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.


Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel içerikli materyal ele geçirildi.

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