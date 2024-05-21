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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024, 11:03 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024, 11:03

Afyonkarahisar Sandıklı'da trafik kazası! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 3’ü ağır 17 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi.

Okan Öztürk idaresindeki yolcu otobüsü ile sürücüsü henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü kamyonet çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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